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Jedenáct let v Pekingu nehrál. Djoković se vrátil na místo, kde má třicet výher a ani jednu porážku

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Novak Djoković se po jedenácti letech vrátil na China Open a porazil Nuna Borgese 6:3, 7:6. V Pekingu tím prodloužil jednu z nejpodivuhodnějších sérií své kariéry: na turnaji odehrál třicet zápasů a všech třicet vyhrál. Jenže tentokrát se k dokonalé statistice přidal i známý otazník posledních sezon – devětatřicetiletý Srb během zápasu potřeboval ošetření a přiznal fyzické problémy.
Jedenáct let v Pekingu nehrál. Djoković se vrátil na místo, kde má třicet výher a ani jednu porážku

Jedenáct let v Pekingu nehrál. Djoković se vrátil na místo, kde má třicet výher a ani jednu porážku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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