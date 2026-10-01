Jedenáct let v Pekingu nehrál. Djoković se vrátil na místo, kde má třicet výher a ani jednu porážku

Novak Djoković hrál China Open šestkrát. Šestkrát ho vyhrál. Pak na jedenáct let zmizel. A když se v roce 2026 vrátil, nic se na jeho pekingské statistice nezměnilo. Nuno Borges byl třicátým soupeřem, kterého Djoković na tomto turnaji porazil, a bilance 30:0 dál vypadá jako číslo z období jeho absolutní dominance, nikoliv jako statistika hráče, kterému je 39 let.
Existují oblíbené turnaje. A pak existuje Djokovićův Peking
Někteří hráči mají povrch, podmínky nebo město, které jejich tenisu mimořádně sedí. Djoković v Pekingu vytvořil něco ještě zvláštnějšího. Při žádné ze svých předchozích návštěv neodjel poražený.
Poslední titul zde získal v roce 2015. Od té doby se změnila generace soupeřů, tenisové míče, žebříček i samotný Djoković. Přesto se po návratu ocitl na kurtu, kde jeho kariérní zápasová bilance stále nemá červené číslo.
Výhra nad Borgesem nebyla dokonalá. Srb získal první set 6:3, ve druhém se ale fyzicky necítil ideálně, potřeboval ošetření a rozhodnutí musel hledat až v tie-breaku. Tam znovu udělal to, co na tomto místě dělá už dvě desetiletí. Vyhrál.
Série je o to zvláštnější, že přišla v době, kdy vítězství přestala být samozřejmá
Djokovićův návrat do Pekingu nepřišel uprostřed dominantní sezony. Bylo to jeho první vítězství od Wimbledonu. Po londýnském grandslamu následovaly porážky v Cincinnati a na US Open a Srb se ocitl mimo elitní desítku světového žebříčku. Právě proto působí 30:0 ještě bizarněji.
Djoković dnes může prohrát v prvním kole velkého turnaje, může potřebovat zdravotní přestávku uprostřed zápasu a může otevřeně mluvit o tom, že jeho tělo už nereaguje stejně jako před deseti lety. Ale přijede do Pekingu a stále tam neumí prohrát.
Největším soupeřem už často není člověk na druhé straně sítě
Tohle je zároveň druhá část příběhu. Borges Djokoviće ve druhém setu přinutil k mnohem těžší práci a Srb po utkání mluvil o tom, že fyzicky ztrácel svěžest. Podobné momenty už v posledních sezonách nejsou výjimkou. Jeho tenis může být stále špičkový. Otázkou je, kolik podobných zápasů za sebou dokáže tělo zvládnout.
Na grandslamech si Djoković dlouho dokázal nastavovat sezonu tak, aby vrcholil právě během největších turnajů. Peking představuje jiný test. Pokud chce získat svůj první titul sezony, musí projít několika zápasy během jediného týdne. A právě kumulovaná zátěž je dnes možná větší soupeř než jednotlivý Borges.
Třicet nula může zmizet každým zápasem. Právě proto teď stojí za sledování
Jednou tahle série skončí. Možná letos. Možná ne. Djoković se ale po jedenáctileté pauze vrátil na jedno z mála míst profesionálního sportu, kde jeho mladší verze zanechala statistiku, kterou současná stále odmítá pokazit. Třicet zápasů, třicet vítězství.
Pro hráče, jehož současnost je stále častěji debatou o limitech věku, je Peking zatím zvláštní připomínkou doby, kdy žádné limity skoro neměl.
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Zdroje: Reuters – ATP roundup: Novak Djokovic still perfect in Beijing [1], Sky Sports – Djokovic lands first win since Wimbledon with victory over Borges [2].