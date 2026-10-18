Jeden z producentů doporučoval tvůrcům Hříšného tance spálit negativ a vybrat pojistku

Ve snímku Hříšný tanec z roku 1987 prožívají hlavní hrdinové osudovou letní lásku. Za kamerou ovšem panovala mnohem dramatičtější atmosféra. Jeden z producentů dokonce po zhlédnutí natočeného materiálu navrhoval, aby tvůrci filmový negativ raději spálili a vybrali peníze z pojistky. Inspirace
Postava hlavní hrdinky nevznikla náhodou, ale vychází z osobních zkušeností scenáristky Eleanor Bergsteinové. Ta pocházela z liberální židovské rodiny, její otec pracoval jako lékař a ona sama jezdila v 60. letech do podobných rekreačních středisek. Rodina ji oslovovala přezdívkou Baby až do jejích dvaadvaceti let a Bergsteinová se tehdy skutečně naučila takzvaný hříšný tanec na domácích večírcích.
Ostré spory zachránil videozáznam
Představitelé obou milenců museli na place překonávat silnou vzájemnou averzi. Patrick Swayze a Jennifer Greyová spolu vycházeli špatně už od natáčení staršího snímku Rudý úsvit. Situace zašla tak daleko, že po počátečním nadšení do sebe oba herci před každou klapkou znovu ostře naráželi. Produkce se začala obávat, že napětí zničí plánované milostné scény.
Režisér Emile Ardolino proto dvojici donutil podívat se na jejich vlastní úvodní kamerové zkoušky, kde mezi nimi fungovala skvělá chemie. Záznam pomohl hercům najít ztracenou energii a samotný taneční výstup během milostné scény pak tvůrci převzali právě z těchto původních zkoušek. Tvůrci se při obsazení nedrželi skutečného věku herců. Sedmadvacetiletá Jennifer Greyová byla o osm let starší než její postava, na konkurzu tak musela během pěti minut dokázat, že zvládne působit mladším dojmem. Patricku Swayzemu bylo v době natáčení už pětatřicet let.
Extrémní počasí kosilo štáb
Filmaři bojovali s extrémními výkyvy počasí, které se střídalo od přívalových dešťů po obrovská vedra. Zatímco venku teploměry ukazovaly jednačtyřicet stupňů Celsia, uvnitř budov teplota kvůli světlům a technice vystoupala až k devětačtyřiceti stupňům. Podle choreografa tehdy zkolabovalo deset lidí během pětadvaceti minut a dehydratovaná herečka Paula Truemanová skončila na pohotovosti.
Hříšný tanec, FOTO: © Vestron Pictures, distr. FILM+
Poté se podmínky prudce změnily a slavnou scénu ve vodě točil štáb v říjnu při teplotách kolem čtyř stupňů Celsia. Herci do jezera skákali v letním oblečení, zatímco členové štábu nosili teplé kabáty a rukavice. Zpoždění produkce na podzim navíc donutilo dekoratéry přestříkávat zhnědlé listí na stromech zelenou barvou.
Patrick Swayze si během fyzicky náročného natáčení trval na tom, že veškeré kaskadérské kousky zvládne sám. Při scéně nácviku rovnováhy na kládě několikrát spadl a poranil si koleno tak vážně, že mu z něj lékaři museli odsávat tekutinu.
Tragická nehoda oddálila premiéru
Uvedení filmu do kin provázela těžká dopravní nehoda, kterou měla Jennifer Greyová pouhých jedenáct dní před plánovanou americkou premiérou. Herečka trávila dovolenou v Severním Irsku s tehdejším přítelem Matthewem Broderickem. Za silného deště vjel Broderick do protisměru a čelně se střetl s jiným vozem, ve kterém zahynula třicetiletá řidička a její matka.
Broderick utrpěl otřes mozku a zlomeninu nohy, Greyová vyvázla s poraněním krční páteře, které si vyžádalo operaci a roční přerušení kariéry. Broderick zaplatil pokutu 175 dolarů a kvůli hospitalizaci chyběl na americké premiéře, kterou studio muselo o týden posunout.
Film doprovázely pochybnosti i z obchodního hlediska. Zmíněný producent Aaron Russo po zhlédnutí výsledku nevěřil v jeho úspěch. Do propagace se navíc odmítla zapojit kosmetická společnost vyrábějící krém proti akné, která chtěla přes film oslovit teenagery. Od smlouvy odstoupila ve chvíli, kdy režisér rezolutně odmítl vystřihnout dějovou linku s potratem. Navzdory obavám se z filmu stal obrovský hit, který celosvětově vydělal pětatřicetinásobek svého šestimilionového rozpočtu a jako první snímek historie prodal milion kopií na domácím videu.
Romantický snímek Hříšný tanec vysílá stanice FILM+ v neděli 18. října ve 19:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).