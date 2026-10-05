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Jeden z největších filmových hitů posledních let míří do televize. Oppenheimera odvysílá Nova Cinema

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Fanoušci životopisných a historických filmů pravděpodobně neodtrhnou oči od obrazovky. Nova Cinema totiž uvede oceňované historické drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana s Cillianem Murphym v hlavní roli. Jde o jeden z nejzásadnějších filmů posledních let, který líčí portrét otce atomové bo
Jeden z největších filmových hitů posledních let míří do televize. Oppenheimera odvysílá Nova Cinema

Jeden z největších filmových hitů posledních let míří do televize. Oppenheimera odvysílá Nova Cinema

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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