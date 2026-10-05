Jeden z největších filmových hitů posledních let míří do televize. Oppenheimera odvysílá Nova Cinema

Životopisný film Oppenheimer míří na Nova Cinema a Oneplay. Nolanův úspěšný snímek není jen detailně vystavěný portrét jednoho člověka, ale i komplexní úvahou o vědě, moci a morálce. Kombinace hvězdného obsazení, precizního řemesla, výjimečné kamery a režie dělá z filmu mimořádnou událost, která vyniká jak po stránce dramatické, tak vizuální.
Není divu, že si snímek vysloužil sedm
Oscarů, pět Zlatých glóbů a sedm cen BAFTA. Film ohromil i české diváky. Na Kinoboxu má Oppenheimer vynikající hodnocení 86 %. Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Silné herecké obsazení
Hlavní roli ztvárnil
Cillian Murphy, který za svůj výkon získal Oscara i Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Oppenheimera hraje s kombinací brilantní inteligence, charismatu a vnitřního neklidu. S Christopherem Nolanem spolupracoval už dříve na filmech Batman začíná, Temný rytíř, Temný rytíř povstal a Dunkerk.
ČTĚTE TAKÉ: Přijeli si pro dědictví, místo toho přijde pekelný víkend. Nová česká komedie s Rambou a Prachařem míří do kin
Silné herecké obsazení doplnila
Emily Blunt v roli Oppenheimerovy manželky Kitty, bývalé bioložky se složitým osobním i rodinným zázemím. Herec Robert Downey Jr. si zahrál Lewise Strausse, vlivného politika a člena Atomové komise USA, který se stal klíčovou postavou Oppenheimerova poválečného pádu.
Matt Damon si zahrál generála Leslie Grovese, praktického a nekompromisního vojenského velitele projektu Manhattan. Dále se ve filmu objevili Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Benny Safdie a Jason Clarke.
Cillian Murphy v několika rozhovorech zdůraznil, jak náročná role byla.
„Je to nejkomplexnější postava, jakou jsem kdy hrál,“ řekl pro BBC, a dodal, že se na roli připravoval dlouhodobým studiem biografií – včetně knihy American Prometheus, z níž film vychází.
Robert Downey Jr. označil Oppenheimer za jeden z nejdůležitějších filmů své kariéry.
„Je to film, který vás donutí přemýšlet o odpovědnosti vědců, politiků i všech, kdo mají moc měnit svět,“ řekl v rozhovoru pro Variety.
Emily Blunt ve stejné sérii rozhovorů zdůraznila, že ji fascinovalo, jak Nolan zachycuje nejen velké dějiny, ale i intimní vztahové linie.
„Kitty není jednoduchá postava. Je zranitelná, tvrdá, chytrá, plná rozporů – právě takové komplexní ženské role mě zajímají.“ Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Nolan odmítl digitální efekty
Christopher Nolan se rozhodl pro maximálně autentický přístup k natáčení. Film byl snímán převážně na 35mm a 65mm IMAX kamerách, bez použití digitálního natáčení, což dodává obrazu hmatatelnou fyzickou kvalitu. Pro zobrazení jaderného testu Trinity režisér odmítl digitální efekty a trval na praktickém řešení.
Nolanův tým postavil detailní fyzickou repliku samotné bomby Gadget. Díky tomu mohli skutečně natáčet celý proces jejího sestavování, balení, převozu či zapojování jednotlivých částí, místo aby tyto detaily vznikaly digitálně.
O čem je životopisné drama Oppenheimer?
V době, kdy
2. světová válka ještě vypadala nerozhodně, probíhal na dálku dramatický souboj mezi Spojenými státy a Německem o to, komu se dřív podaří zkonstruovat atomovou bombu a získat nad nepřítelem rozhodující převahu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Slavný hrbáč z Notre-Dame se vrací v děsivé podobě. Netflix chystá temný thriller o krutých lékařských pokusech
V Americe se tajný výzkum skrýval pod označením Projekt Manhattan a jedním z jeho klíčových aktérů byl astrofyzik Robert Oppenheimer. Pod obrovským časovým tlakem se s týmem dalších vědců pokoušel sestrojit vynález, který má potenciál zničit celý svět, ale bez včasného dokončení se tentýž svět nepodaří zachránit. Kdy a kde můžete drama Oppenheimer zhlédnout?
Oscarové životopisné drama Oppenheimer uvede v říjnu nejen Nova Cinema, ale i Oneplay. Na Nova Cinema bude snímek uveden v sobotu 24. října ve 20 hodin. Na platformě Oneplay bude film dostupný od 4. října.
Zdroje: TV Nova, CinemArt, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 86 %