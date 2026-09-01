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Jeden z nejlepších seriálů Netflixu vrací. Diváky milovaný klenot tentokrát přinese tajnou operaci proti Rusku

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Politický thriller Diplomatické vztahy (The Diplomat) pokračuje čtvrtou sérií. Netflix totiž potvrdil, že všech osm nových epizod bude mít celosvětovou premiéru už v říjnu. A máme se evidentně na co těšit, jelikož dle teaseru to vypadá, že Kate Wylerovou čeká nejen dosud nevídaná mezinárodní kr
Jeden z nejlepších seriálů Netflixu vrací. Diváky milovaný klenot tentokrát přinese tajnou operaci proti Rusku

Jeden z nejlepších seriálů Netflixu vrací. Diváky milovaný klenot tentokrát přinese tajnou operaci proti Rusku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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