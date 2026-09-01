Jeden z nejlepších seriálů Netflixu vrací. Diváky milovaný klenot tentokrát přinese tajnou operaci proti RuskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jeden z nejlepších seriálů Netflixu vrací. Diváky milovaný klenot tentokrát přinese tajnou operaci proti Rusku
Dnes slaví 54. narozeniny populární americká herečka a modelka Cameron Diaz. Hvězda filmů Charlieho...
Český snímek Léčivé účinky sebeklamu je tragikomedií o lásce, partnerských vztazích a zábavnou...
Populární dobový seriál z produkce HBO Pozlacený věk (The Gilded Age) nominovaný na cenu Emmy a vytvořený...
Na Netflix dorazil nový mexický kriminální thriller Zatčení (La Captura / Facing El Chapo), který se vrací...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává miliony
- Snědla jeho nehty a vzala si jeho tvář. Na Netflix míří mrazivý thriller o zrůdě, co krade lidské životy
- Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime
- Šest let příprav a obří rozpočet. Washington a Pattinson míří na Netflix s thrillerem, který nabídne neobvyklou bankovní loupež