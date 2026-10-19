Jeden z nejlepších seriálů Netflixu je zpět. Nová řada má zatím 100% hodnocení a kritici nešetří chválou

Netflix pustil všech osm nových dílů najednou ve čtvrtek 15. října. U nás jsou k dispozici s českým dabingem i titulky, takže víkendovému maratonu nic nebrání.
Politický thriller Diplomatické vztahy patří od premiéry v roce 2023 k nejoceňovanějším seriálům Netflixu. Jen třetí řada si na cenách Emmy vysloužila šest nominací, mimo jiné pro Keri Russell a Rufuse Sewella. Foto: Netflix O čem je 4. řada Diplomatických vztahů?
Křehký mír mezi Spojenými státy a Velkou Británií, který Kate Wylerová (Keri Russell) tak pracně vyjednala, rozbije jediný katastrofální okamžik. Spolu s ním se otřese i její manželství. Prezidentka Grace Pennová (
Allison Janney) a viceprezident Hal Wyler (Rufus Sewell) totiž chystají plán, jak ukrást nejmocnější ruskou zbraň, a Ameriku tím tlačí k válce.
Zastavit je chce Kate s nečekaným spojencem, prezidentčiným manželem Toddem Pennem (
Bradley Whitford). Netflix celou řadu ve svém popisu shrnul tak, že se tu dvě manželství chystají navzájem sežrat zaživa.
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Vrací se i britský premiér Nicol Trowbridge (
Rory Kinnear), Ato Essandoh jako Stuart Hayford a Ali Ahn jako Eidra Park. Netflix navíc povýšil do hlavních rolí Nanu Mensah, která hraje šéfku kanceláře Bílého domu Billie Appiahovou. Foto: Clifton Prescod/Netflix Češi i kritici jsou spokojení
Čeští diváci dávají seriálu
Diplomatické vztahy na Kinoboxu hodnocení 78 %. Druhá řada tam má 74 % a třetí 77 %. Zahraničním kritikům se nová řada líbí ještě víc, na webu Rotten Tomatoes od nich zatím má 100 %.
Žádná z předchozích řad u kritiků takový start neměla. Třetí skončila na 97 %, druhá na 95 % a první na 84 %. Recenzí je ale zatím jen hrstka, takže se číslo ještě může pohnout.
Meredith Loftus z Collideru dala nové řadě plných deset bodů z deseti.
„V moři streamovacích seriálů, které se perou o vaši pozornost, Diplomatické vztahy znovu zvedly laťku,“ napsala. Angel Shaw ze Screen Rantu zase chválí, jak seriál schovává poetické paralely za mýdlovou politiku a vztahové drama. Foto: Clifton Prescod/Netflix Osmá Emmy pro Allison Janney
Velkou část pozornosti si tentokrát odnese Allison Janney. V září získala za roli Grace Pennové cenu Emmy pro nejlepší herečku ve vedlejší roli v dramatickém seriálu a jak připomněl
magazín Variety, byla to už její osmá. Vyrovnala tím rekord, který drží také Cloris Leachman, Julia Louis-Dreyfus a od stejného večera i Jean Smart.
Připomeňme, že Janney a Whitford spolu strávili sedm řad v Západním křídle, kde oba pracovali pro fiktivního prezidenta. Tvůrkyně
Debora Cahn, která na Západním křídle psala scénáře, jim teď dala do rukou manželský pár, který Bílý dům rovnou obývá.
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Pozor ale na zahraniční rozbory. První díl končí zvratem, který
magazín Decider s tvůrkyní podrobně rozebírá, a kdo nechce přijít o překvapení, měl by si epizodu pustit dřív, než začne číst.
Všech osm dílů 4. řady Diplomatických vztahů je na Netflixu od 15. října. Kdo předchozí řady nestihl, má na doplnění dvacet čtyři dílů a s tempem, jaké seriál drží, je zvládne rychleji, než by čekal.
Zdroje: Netflix, Rotten Tomatoes, Variety, Decider, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 78 %