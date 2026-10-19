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Jeden z nejlepších seriálů Netflixu je zpět. Nová řada má zatím 100% hodnocení a kritici nešetří chválou

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Prezidentka a viceprezident spřádají plán, který může Ameriku zatáhnout do války. Uprostřed toho stojí velvyslankyně Kate Wylerová a manželství, které se jí rozpadá pod rukama. Netflix 15. října vydal 4. řadu Diplomatických vztahů (The Diplomat) a první recenze jsou nejlepší v historii seriálu. Na c
Jeden z nejlepších seriálů Netflixu je zpět. Nová řada má zatím 100% hodnocení a kritici nešetří chválou

Jeden z nejlepších seriálů Netflixu je zpět. Nová řada má zatím 100% hodnocení a kritici nešetří chválou

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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