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Jeden z nejděsivějších experimentů historie se vrací. Netflix zavře 30 lidí do vězení a dá některým moc nad ostatními

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Jeden z nejznámějších varovných příkladů v psychologii se opět stává skutečností. Po více než padesáti letech od jeho provedení je tu Stanfordský vězeňský experiment nanovo (The New Stanford Prison Experiment).
Jeden z nejděsivějších experimentů historie se vrací. Netflix zavře 30 lidí do vězení a dá některým moc nad ostatními

Jeden z nejděsivějších experimentů historie se vrací. Netflix zavře 30 lidí do vězení a dá některým moc nad ostatními

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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