Jeden vývojář nechal AI napsat bezplatnou konkurenci pro Microsoft Office. Klon Wordu je hotový zhruba z 60 %

Autorem je Brandon Thomas, na GitHubu vystupující jako @echelon, který založil projekt ArtCraft. Jeho aplikace se jmenují WordCraft, GridCraft a DeckCraft a odpovídají Wordu, Excelu a PowerPointu. Tisíce řádků kódu v jazyce Rust vygeneroval model Anthropic Claude Opus 5.5. Jako vodítko posloužily veřejné specifikace formátů DOCX, XLSX a PPTX a z kódu Microsoftu se nepřevzal ani řádek.
Kde GridCraft s 513 funkcemi Excelu pořád zaostává
Kolik aplikacím do běžné kancelářské práce chybí, odhaduje projekt sám. WordCraft je podle tohoto odhadu pro běžnou práci hotový zhruba z 60 %, DeckCraft z 55 % a GridCraft z 50 %. Tabulkový program je tedy z celé trojice nejdál od cíle.
Přitom právě GridCraft nabízí nejpůsobivější číslo celého projektu. Z 523 funkcí Excelu implementuje 513. Plně funkčních z nich má být 504. Slabiny leží jinde: externí zdroje dat a datové modely pokrývá zhruba z 10 % a grafy přibližně z 30 %. Kdo v tabulkách stavěl grafy nebo tahal data z externích zdrojů, zatím narazí na většinu chybějících funkcí, takže dlouhý seznam vzorců o použitelnosti pro analytickou práci rozhoduje jen málo.
WordCraft otevírá a ukládá soubory DOCX, zvládá základní formátování, styly, záhlaví i zápatí a má české rozhraní s kontrolou pravopisu přes slovník Hunspell. Makra VBA nepodporuje, stejně jako GridCraft, a chybí mu i doplňky pro Office a spolupráce v cloudu v reálném čase. U GridCraftu zatím některé formáty čísel a formátovací kódy vycházejí z amerických zvyklostí. DeckCraft podle projektu pokrývá zhruba 79 % funkcí PowerPointu včetně práce se snímky, animacemi a přechody a na pokročilejších prezentačních funkcích se teprve pracuje.
Spuštění v prohlížeči vyžaduje krok, který Dokumenty Google nemají
Všechny tři programy jdou sestavit do podoby WebAssembly (WASM) a spustit v prohlížeči. Tahle verze je určená k vlastnímu hostování: soubory si musíte stáhnout a zpřístupnit přes vlastní server, případně je pustit v lokálním prostředí. Hotovou webovou adresu, kterou by stačilo otevřít jako u Dokumentů Google nebo webového Office, projekt nenabízí. Slib provozu bez instalace na všech systémech proto v prohlížeči platí hlavně pro technicky zdatné uživatele, běžný člověk bude s nastavením serveru nejspíš potřebovat pomoc.
Mimo prohlížeč je instalátor jen jednou z možností. Pro Windows a Linux existují vedle běžných balíčků i přenosné verze, u kterých podle konkrétního balíčku stačí rozbalit archiv nebo spustit soubor. Na macOS se aplikace stahují jako obraz disku DMG. Projekt uvádí také podporu FreeBSD a o instalaci i aktualizace se umí postarat ArtCraft Launcher.
Až 1 250 hodin práce AI agentů: tolik podle plánu zbývá WordCraftu
Thomas od umělé inteligence nechtěl jen občasné úryvky kódu. V repozitáři WordCraftu leží soubor CLAUDE.md s podrobnými instrukcemi pro AI agenty. Určuje, jak smějí číst a upravovat soubory, a popisuje postupy, které mají vývoj udržet nezávislý na zdrojovém kódu Microsoftu. Změny díky tomu přibývají v řádu dnů. Samotné tempo ovšem o stabilitě a kvalitě programu nevypovídá, ty prověří až používání v reálné práci.
Plány všech tří aplikací měří zbývající práci v jednotce, kterou projekt nazývá „Opus 5.5 agent-hours“, tedy v hodinách práce AI agentů s modelem Claude Opus 5.5. WordCraftu podle nich k úrovni Wordu chybí 750 až 1 250 hodin. U GridCraftu plán počítá se 700 až 1 100 hodinami. Jde o interní odhad projektu a nic nezaručuje, že aplikace po odpracování těchto hodin programy Microsoftu opravdu dorovnají.
WordCraft má navíc vlastní MCP server, přes který s dokumenty pracuje Claude nebo jiný kompatibilní agent. Dokument umí otevřít, upravit a změny zaznamenat pod vlastním jménem, takže při hromadném zpracování provádí úpravy přímo v aplikaci. Přístup agenta lze omezit jen na určené složky, aby neviděl celý disk.
Firmám s makry a Teams nová trojice Microsoft 365 nenahradí
Nejdostupnější bezplatnou konkurencí Microsoftu jsou Dokumenty, Tabulky a Prezentace Google. Otevřou se v prohlížeči, na jednom souboru v nich může pracovat víc lidí současně a jsou úzce provázané s cloudovými službami Googlu. ArtCraft jde opačným směrem: soubory zůstávají u uživatele a veřejný cloud není potřeba. Bezpečnost pak závisí na způsobu instalace, nastavení a napojení na další služby.
Druhým měřítkem je LibreOffice, open-source kancelářská sada, která se vyvíjí desítky let a má rozsáhlou komunitu uživatelů. Pro každodenní práci je dnes vyzrálejší a prověřenější volbou. ArtCraft proti ní sází na rozhraní připomínající Microsoft Office, automatizaci přes MCP a příkazový řádek a provoz v prohlížeči díky WebAssembly. Microsoft 365 přitom zahrnuje i firemní e-mail, cloudové úložiště, Teams a správu zařízení, kam ArtCraft vůbec nemíří.
Firmy, které stojí na týmové práci v cloudu, makrech a centrální správě zařízení, tedy zatím nemají na co přecházet. Živnostníkovi, který píše dopisy, vede jednoduchou tabulku a občas chystá prezentaci, už aplikace za vyzkoušení stojí.
Předplatné AI služeb jako zdroj peněz pro bezplatný kancelářský balík
ArtCraft prodává placené tarify na služby umělé inteligence a podle oficiálního ceníku z nich platí to, že kancelářské aplikace zůstávají zdarma a jako otevřený software. Osud trojice tak visí na prodeji AI předplatného a dlouhodobé financování ani dosavadní tempo vývoje to nezaručuje. Zdrojový kód je veřejný, takže kdyby autor skončil, mohli by na něj navázat jiní vývojáři. Jestli se najde někdo, kdo vývoj zaplatí a bude ho udržovat, ovšem otevřený kód nezajistí.
Projekt deklaruje takzvaný clean-room přístup, tedy vlastní implementaci bez kopírování chráněného kódu konkurence. WordCraft zakazuje číst nebo kopírovat zdrojový kód Wordu a odkazuje na veřejné specifikace formátů ECMA-376 a ISO 29500. GridCraft a DeckCraft uvádějí, že nepoužívají ikony, písma ani šablony od Microsoftu.
Specifikace umožňují psát programy kompatibilní s formáty Office. O právní čistotě celého projektu rozhoduje také konkrétní implementace a použité materiály. Veřejné stanovisko Microsoftu k projektu není k dispozici.