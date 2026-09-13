Jeden spotřebič v kuchyni pálí elektřinu celý den, i když ho nikdo nepoužívá. Stojí vás stovky korun měsíčně a stačí jediný pohyb rukou

Představte si ráno v české kuchyni. Espresso je dávno vypité, šálek v dřezu, a přesto plnoautomatický kávovar tiše hučí. Displej zhasnutý, ale uvnitř běží elektronika, paměť, čidla teploty. Starší model JURA IMPRESSA J5 má v technické specifikaci uvedený klidový odběr přibližně 2,8 W. Zní to nevinně. Jenže když ten samý trik provádějí dalších patnáct přístrojů rozmístěných po bytě, součet přestane být zanedbatelný. Podle
Lawrence Berkeley National Laboratory tvoří pohotovostní režimy dohromady 5 až 10 procent veškeré domácí spotřeby. V přepočtu na českou domácnost a ceny roku 2026 to může znamenat tisíce korun ročně za elektřinu, kterou nikdo vědomě nespotřeboval. Kolik wattů teče zásuvkou, když „nic“ neběží
Evropská unie reguluje standby odběr od roku 2009. Aktuální limity stanovují pro běžný pohotovostní režim maximálně 0,5 W a pro síťový standby 0,8 W na přístroj. Nové spotřebiče prodávané na evropském trhu tyto hranice zpravidla dodržují. Problém tkví v zařízeních, která stojí v domácnostech roky, a jejich klidový příkon nikdo nekontroloval.
Starší plnoautomaty, set-top boxy bez funkce automatického vypnutí, herní konzole s režimem rychlého probuzení. Každý z nich si drží vlastní nenápadný odběr. Náš modelový výpočet ukazuje, jak se watty skládají do korun:
Stálý odběr Roční spotřeba Přibližný roční náklad (2026) 10 W 87,6 kWh 630–850 Kč 30 W 262,8 kWh 1 900–2 540 Kč 50 W 438 kWh 3 150–4 230 Kč
Cenové rozmezí vychází z aktuálních ceníků ČEZ a E.ON pro rok 2026 a z indikativních cen
ERÚ. Konkrétní částka závisí na distribuční sazbě, zvoleném produktu a podílu regulované složky, proto pracujeme s pásmem, nikoli jedním číslem.
Hranice 3 000 Kč ročně padá zhruba od 35 do 48 W trvalého příkonu. A dostat se tam zvládne i průměrně vybavená domácnost.
Kde hledat skryté odběry: od obýváku po dětský pokoj
Kávovar poslouží jako srozumitelná vstupní brána do problému. Skuteční šampioni v tichém odebírání proudu ale často stojí jinde.
Set-top boxy. Starší kabelové přijímače bez DVR vykazují ve spánku kolem 12 W. Důvod? Výrobci i operátoři zjistili, že hlubší úsporný režim prodlužuje probouzení na desítky sekund, a zákazníci to odmítali tolerovat. Výsledkem je kompromis: box „spí“, ale jeho procesor a tuner zůstávají aktivní.
Herní konzole. Xbox v režimu Sleep spotřebovává 10 až 15 W, aby udržoval síťové připojení, stahoval aktualizace a umožnil okamžitý start. Přepnutí do režimu Shutdown (energy saving) srazí odběr na 0,5 W, tedy dvacetinásobný rozdíl, přičemž noční aktualizace zůstanou zachované. PlayStation v rest mode kolísá mezi 0,36 a 3,8 W podle toho, kolik funkcí si uživatel ponechá zapnutých. Stačí aktivovat internet a USB nabíjení a klidový příkon vyskočí.
Síťové prvky a nabíječky. Router, Wi-Fi extender, adaptér k tabletu zapomenutý v zásuvce. Každý přidává jednotky wattů. Evropská komise eviduje v průměrné unijní domácnosti kolem 18 výrobků s pohotovostním režimem a celkových 277 hodin standby denně napříč všemi přístroji.
Součet pěti až šesti starších zařízení se snadno vyšplhá nad 35 W. A to už jsme v pásmu, kde roční účet za „nic“ překračuje tři tisíce korun.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jeden pohyb rukou, který zastaví únik peněz
Nejlevnější opatření nevyžaduje žádnou investici. Stačí překlopit vypínač na prodlužovacím kabelu, použít mechanický hlavní spínač přístroje nebo prostě vytáhnout zástrčku ze zdi. Americké ministerstvo energetiky doporučuje právě centrální odpojení přes prodlužovací lištu jako nejrychlejší způsob, jak přerušit standby odběr naráz u celé skupiny přístrojů.
Pro přesnější diagnostiku poslouží zásuvkový wattmetr. Podle metodiky IEC 62301 by měl mít při měření pod 10 W rozlišení alespoň 0,01 W. V praxi: zasuňte měřidlo mezi zásuvku a spotřebič, nechte přístroj přejít do klidového stavu a odečtěte hodnotu. Pokud odběr kolísá, měřte delší interval a výsledek zprůměrujte.
U herních konzolí a set-top boxů se vyplatí projít nastavení:
Xbox: Settings → General → Power options → zvolit Shutdown (energy saving); případně nastavit Active hours pro cílené noční aktualizace. PlayStation: Settings → Power Save Settings → Set Features Available in Rest Mode → deaktivovat Stay Connected to the Internet a nepotřebné USB napájení. Set-top box: hledat položky Power Saver, Energy Saver nebo Automatic Power Down (APD). Proč spotřebiče vůbec potřebují proud v klidu
Za pohotovostním odběrem stojí směs technických požadavků a uživatelského komfortu. Hodiny na displeji, paměť posledního nastavení, příjem signálu z dálkového ovladače, síťové připojení pro vzdálené probuzení, stahování firmwarových aktualizací.
Evropská komise proto rozlišuje dva režimy: běžný standby a síťový standby; u druhého je vyšší odběr z principu nevyhnutelný, protože zařízení musí udržovat aktivní komunikaci s routerem.
Lawrence Berkeley Lab upozorňuje, že část klidových funkcí plní užitečnou roli, zatímco jiná pramení ze slabšího návrhu obvodů. Výrobci historicky neměli motivaci optimalizovat spotřebu v režimu, který zákazník nevidí na displeji ani na účtence, dokud nepřišly regulace.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková