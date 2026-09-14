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Jeden ředitel pro dvě nemocnice? Zastupitelé řešili změnu v Pelhřimově

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Zaměstnanci pelhřimovské nemocnice si od 1. listopadu budou zvykat na nové vedení. Ředitelem se od tohoto dne stane současný ředitel jihlavské nemocnice Alexander Filip. Ve vedení vystřídá Michala Kozára, který byl ředitelem jmenován na dobu určitou do konce října. Kromě vedení nemocnice je také starostou Jindřichova Hradce za ANO a letos kandiduje i v senátních volbách.
Jeden ředitel pro dvě nemocnice? Zastupitelé řešili změnu v Pelhřimově

Jeden ředitel pro dvě nemocnice? Zastupitelé řešili změnu v Pelhřimově

Zdroj: Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Jihlava (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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