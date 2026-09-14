Jeden ředitel pro dvě nemocnice? Zastupitelé řešili změnu v Pelhřimově

Ředitel, který povede dvě nemocnice současně, byl velkým tématem na dnešním poprázdninovém zasedání krajských zastupitelů. Téma otevřel opoziční zastupitel Filip Hron (Společně se starosty pro občany).
O změně na pozici ředitele pelhřimovské nemocnice rozhodli krajští radní 17. srpna. „V této věci by mě zajímalo, jakým způsobem probíhal výběr nového ředitele a proč na tuto pozici nebylo vyhlášeno normální výběrové řízení jako v jiných nemocnicích?“ zeptal se Filip Hron.
A zajímalo ho i to, proč se pelhřimovská nemocnice bude dělit o ředitele s nemocnicí v krajském městě Vysočiny. Dále připomněl, že pelhřimovská nemocnice se i v současné době „dělí o pozornost“ s Jindřichovým Hradcem, protože ji coby krizový manažer vede právě jindřichohradecký starosta Michal Kozár.
„Jsem za to nesmírně rád."
Na dotaz reagoval hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO) s tím, že hejtmanství chtělo pelhřimovskou nemocnici stabilizovat. „Moc dobře víte, že v tuto chvíli probíhá analýza napříč všemi našimi nemocnicemi, co se týká kapacit, lůžkové části a dalších. V tuto chvíli jednáme i s ministerstvem zdravotnictví s tím, co bude dál, a situaci hlavně u zaměstnanců jsme chtěli stabilizovat. V tuto chvíli jsme jmenovali úspěšného ředitele jihlavské nemocnice Alexandera Filipa s tím, aby nám s tímto pomohl. On to přijal, a já jsem za to nesmírně rád,“ pověděl hejtman Martin Kukla svým kolegům zastupitelům.
O analýze, která by měla být pro zastupitele vypracovaná zhruba za měsíc, dnes dopoledne mluvil i radní a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Běhounek (SOCDEM). „My potřebujeme zachránit obě ty nemocnice. A pokud nebudou spolupracovat, tak mají obě problém,“ okomentoval Jiří Běhounek.
Rozhodnutí, které lze zpochybňovat
Slovo si následně vzal opoziční zastupitel Jan Matějů (KDU-ČSL). Radu kraje požádal o zpřístupnění materiálů k výše uvedenému bodu, tedy ke jmenování nového ředitele pelhřimovské nemocnice. „Asi zde nemusím zmiňovat, že rada kraje je zřizovatel a může odvolávat a jmenovat ředitele bez jakéhokoliv důvodu,“ zmínil Běhounek. To potvrdil zastupitel Zdeněk Faltus (ANO) s tím, že jde o manažerské rozhodnutí, které může přinést otázky a které lze zpochybňovat.
Na to, že situace v pelhřimovské nemocnici není dlouhodobě dobrá, poukázal opoziční zastupitel Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu). „Musíme najít politické řešení, na kterém se shodneme a které bude řešením skrze více funkčních období. Debatu musíme začít, a kvituju zde to, že k tomu máme nějakou analýzu. Souhlasím s tím, že to nebude jednoduché rozhodnutí. My jsme ale na něj připraveni,“ prohlásil Lukáš Vlček.
Názor na věc přinesl i opoziční zastupitel a bývalý hejtman Vítězslav Schrek (Společně se starosty pro občany). „Já si nemyslím, že rozhodnutí svěřit řízení pelhřimovské nemocnice pod jihlavskou nemocnici, bylo správné. Neříkám to pro to, že bych chtěl hodnotit manažerské schopnosti stávajícího pana ředitele. Zkrátka si myslím, že jihlavská nemocnice coby největší nemocnice v kraji si zaslouží, aby ji její manažer měl prostor řídit na plný úvazek,“ poznamenal Vítězslav Schrek.
Samostatná zdravotnická organizace
Alexander Filip dlouhodobě pracuje ve vrcholovém managementu jihlavské nemocnice, ředitelem se stal v roce 2024. „Zná proto nejen prostředí zdravotnického zařízení, ale i systém řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina a jejich vzájemnou spolupráci,“ sdělila v polovině srpna mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Nemocnice Pelhřimov přitom zůstane samostatnou zdravotnickou organizací se svým vedením, zaměstnanci i odpovědností za poskytovanou péči.