Jeden parfém už ženám nestačí. Nový způsob používání vůní dokáže změnit i obyčejnou voňavku

Parfém bývá pro mnoho žen stejně důležitou součástí každodenního vzhledu jako oblečení nebo účes. Některé dávají přednost svěžím citrusovým tónům, jiné nedají dopustit na sladkou vanilku, květinové kompozice nebo výraznější orientální vůně. Najít parfém, který bude přesně odpovídat osobnímu vkusu, však není vždy jednoduché. Právě proto se do popředí zájmu dostává technika, která umožňuje kombinovat několik již hotových výrobků.
Vrstvení parfémů není úplnou novinkou. Různé způsoby kombinování vonných olejů a parfémovaných přípravků mají dlouhou tradici. Současný zájem o tuto techniku však podporují sociální sítě, kde lidé sdílejí vlastní kombinace a hledají neobvyklé spojení jednotlivých vonných tónů.
Dvě vůně mohou vytvořit úplně jiný výsledek
Základní myšlenka je jednoduchá. Namísto jednoho parfému se použijí dva přípravky, jejichž vůně se vzájemně doplňují. Například jemná vanilka může zjemnit výraznější dřevitou kompozici, zatímco svěží citrusové tóny mohou dodat lehkost sladšímu parfému.
Neznamená to ovšem, že spolu budou dobře fungovat všechny vůně. Některé kombinace mohou působit příliš intenzivně a jednotlivé složky se mohou navzájem přebíjet. Proto je lepší začínat s malým množstvím a výsledek nejprve vyzkoušet na testovacích papírcích.
Důležitou roli hraje také postupné rozvíjení vůně. Parfém totiž nemusí vonět stejně bezprostředně po aplikaci a po několika hodinách. Jeho jednotlivé složky se odpařují různou rychlostí, takže kombinace, která se na začátku zdá příjemná, může později působit jinak.
Začít můžete i s tělovým mlékem
Vrstvení se nemusí omezovat pouze na dva parfémy. Využít lze také parfémované tělové mléko nebo jiný kosmetický přípravek, který má podobný charakter vůně.
Například jemně vanilkové tělové mléko může vytvořit příjemný základ pro parfém s květinovými tóny. Neparfémovaný hydratační přípravek zase může pomoci omezit vysušení pokožky, aniž by měnil samotnou vonnou kompozici.
Při používání několika parfémovaných výrobků je však potřeba myslet také na citlivost pokožky. Pokud se objeví podráždění, zarudnutí nebo svědění, je vhodné přípravky přestat používat. Parfémy se rovněž nemají aplikovat na poraněnou pokožku.
Vlastní vůně nemusí stát tisíce korun
Výhodou této techniky je možnost využít parfémy, které už doma máte. Nemusíte automaticky kupovat nové výrobky nebo investovat do drahé individuálně připravené kompozice.
Nejlepší je začít se dvěma známými vůněmi, jejichž charakter dobře znáte. Jednu použít jako základ a druhou přidávat velmi opatrně. Postupně tak můžete zjistit, které kombinace vám vyhovují během dne a které se hodí spíše na večerní příležitosti.
Vrstvení parfémů přitom není žádnou povinností ani zárukou lepší vůně. Pro někoho bude stále nejlepší jediný oblíbený parfém. Jiným však tato metoda umožní objevit kombinaci, kterou by mezi běžně prodávanými výrobky hledali jen obtížně.
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