Jeden ovocný strom vysazený na podzim předběhne jarní sazenici o celou sezónu. Většina zahrádkářů přesto čeká do dubna a tratí na tom

Kdo zasadí prostokořennou jabloň nebo hrušeň ještě letos na podzim, pošle ji do zimy s úkolem, který jarní sazenice teprve dostane po rozmrznutí záhonu. Kořenový systém podzimní dřeviny stihne před příchodem mrazů zakotvit v okolní zemině, nasát zimní vláhu a vybudovat jemné kořínky. Výsledek se ukáže v květnu: strom startuje z pevnějšího základu, méně trpí suchem a méně zatěžuje zahrádkáře zálivkou. Podle metodiky
Ministerstva zemědělství spadá optimální výsadbové okno pro většinu ovocných druhů do období od poloviny října do konce listopadu. Proč kořeny opadavých stromků na podzim nezahálí
Nadzemní část opadavého ovocného stromku po opadu listí přechází do dormance. Kořeny se ale řídí jiným kalendářem. Půda chladne výrazně pomaleji než vzduch, a dokud její teplota neklesne k bodu mrazu, jemné kořínky pokračují v růstu. Mulčová pokrývka nebo první sněhová vrstva tento efekt ještě prodlužují, protože fungují jako izolace, která drží teplo v zóně kořenového balu.
Právě tady vzniká onen pověstný náskok. Podzimní sazenice má do jara hotovou podzemní přípravu: vytvořila kontakt se zeminou, začala přijímat živiny a využila podzimní i zimní srážky. Jarní sazenice stejnou fázi teprve zahajuje po rozmrznutí půdy, v době, kdy už slunce vysouší povrch a pupeny chtějí rašit. Prakticky to znamená menší závislost na zálivce v prvním vegetačním roce, svižnější rozjezd koruny a celkově lepší kondici mladého stromku. Podle
Royal Horticultural Society časná výsadba umožní část kořenového růstu ještě před jarním oteplením, což dává prostokořenným dřevinám měřitelnou výhodu. Které druhy na podzimní výsadbu reagují nejlépe, a které raději vynechat
Pravidlo o podzimním náskoku platí především pro jádroviny a odolnější opadavé peckoviny. Konkrétně:
Jabloně a hrušně, klasické jádroviny, ideální kandidáti pro říjnovou a listopadovou výsadbu. Slivoně, švestky, třešně a višně, opadavé peckoviny s dostatečnou mrazuvzdorností. Rybízy, angrešty, josty a maliny, otužilé keře drobného ovoce, které podzimní školkařský sortiment nabízí v prostokořenné formě.
Naopak broskvoně, nektarinky a často i meruňky či mandloně patří do rizikovější kategorie. Metodika MZe u broskvoní výslovně upřednostňuje jarní výsadbu. Tyto teplomilné druhy hůře snášejí zimní poškození, a zejména ve vyšších polohách Česka bývá podzimní zasazení hazardem. Zahradnictví Flos u broskvoní zdůrazňuje jejich citlivost na chlad a do vyšších poloh doporučuje jen vybrané odrůdy. Stálezelené dřeviny, třeba rododendrony, stojí zcela mimo rámec podzimního pravidla: hrozí jim zimní desikace, kdy slunce a vítr odpařují vodu z listů, zatímco zmrzlé kořeny ji nedokážou doplnit.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Kolik ušetříte: cenové srovnání prostokořenných a kontejnerovaných sazenic
Podzimní výsadba přináší vedle fyziologického náskoku i finanční bonus. Prostokořenný materiál vychází levněji než kontejnerovaný a rozdíl rozhodně nelze přehlédnout. Z podzimních ceníků českých školek jsme vytáhli konkrétní příklady:
Druh Prostokořenný Kontejnerovaný Rozdíl Angrešt (stromek) 120 Kč 160 Kč +33 % Rybíz (keř) 70 Kč 100 Kč +43 % Jeřáb červený (stromek) 240 Kč 300 Kč +25 % Ořešák 530 Kč 650 Kč +23 %
U jabloní a hrušní začínají prostokořenné sazenice na 255 Kč. Kdo plánuje vysadit pět nebo deset stromků, ušetří za celou objednávku stovky až nízké tisíce korun, a dostane materiál, který při správném zacházení zakořeňuje přinejmenším stejně spolehlivě jako dražší kontejnerový protějšek.
Jak podzimní sazenici zasadit, aby přežila zimu v plné síle
Samotná výsadba vyžaduje několik pevných kroků, jejichž vynechání dokáže výhodu podzimního termínu spolehlivě smazat.
Ochrana kořenů před vyschnutím. Od převzetí zásilky až po zasazení nesmí kořeny zůstat na vzduchu a slunci. Ideálně je na několik hodin ponořte do vody. Dostatečně prostorná jáma. Kořeny se nesmí lámat ani stáčet. Dno nakypřete a zeminu promíchejte s kompostem. Opěrný kůl. Připravte ho předem a zarazte do dna jámy ještě před vložením stromku, abyste nepoškodili kořenový systém. Správná hloubka. Místo roubování musí zůstat nad úrovní terénu. Příliš hluboké zasazení vede k hnilobě a ztrátě podnože. Zálivka a mulč. Po zasypání a přišlápnutí důkladně zalijte, minimálně dvěma konvicemi na stromek. Kolem kmínku rozprostřete vrstvu mulče o síle 8 až 10 cm, která udrží vlhkost a zpomalí promrzání. Kontrola před zimou. Při suchém podzimu opakujte zálivku ještě před zámrazem. U mladých tenkokorých stromků zvažte bílý kmenový chránič, který zabrání prasklinám od střídání slunce a mrazu.
Ve vyšších polohách, kde první trvalé mrazy přicházejí dříve, se výsadbové okno zužuje. Tam je potřeba sázet co nejdříve po opadu listů a mulčovat silnější vrstvou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková