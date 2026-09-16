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Jeden ovocný strom vysazený na podzim předběhne jarní sazenici o celou sezónu. Většina zahrádkářů přesto čeká do dubna a tratí na tom

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Půda v říjnu drží teplotu kolem deseti stupňů, a zatímco nadzemní část stromku usíná, kořeny pod zemí tiše pracují: zakládají síť, která na jaře rozhodne o všem.
Jeden ovocný strom vysazený na podzim předběhne jarní sazenici o celou sezónu. Většina zahrádkářů přesto čeká do dubna a tratí na tom

Jeden ovocný strom vysazený na podzim předběhne jarní sazenici o celou sezónu. Většina zahrádkářů přesto čeká do dubna a tratí na tom

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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