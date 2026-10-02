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Jeden ovocný keř přežije zimu i minus 25 °C a v září dává plody, které nikde nekoupíte. Přesto ho skoro nikdo nesází

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Dřín obecný přežije české zimy pod −28 °C, v září dává aromatické plody a po prvních letech prakticky nevyžaduje údržbu. Přesto ho na zahradách skoro nepotkáte.
Jeden ovocný keř přežije zimu i minus 25 °C a v září dává plody, které nikde nekoupíte. Přesto ho skoro nikdo nesází

Jeden ovocný keř přežije zimu i minus 25 °C a v září dává plody, které nikde nekoupíte. Přesto ho skoro nikdo nesází

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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