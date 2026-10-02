Jeden ovocný keř přežije zimu i minus 25 °C a v září dává plody, které nikde nekoupíte. Přesto ho skoro nikdo nesází

Kdo v pozdním létě narazil na tmavě rudé peckovice připomínající protáhlé třešně, pravděpodobně našel dřínky. Agentura ochrany přírody a krajiny je u nás eviduje jako domácí druh teplejších poloh; dřín obecný (
Cornus mas) podle AOPK dorůstá dvou až šesti metrů, kvete žlutě už v únoru či březnu a snáší mrazy hluboko pod −25 °C. Proč dřín vymizel z českých zahrad a proč se vrací
Ústup dřínu za ostatními ovocnými druhy má kořeny v omezené domestikaci: dříve se spoléhalo spíš na sběr z volné přírody než na intenzivní kultivaci, chybí rozsáhlé komerční sady i infrastruktura, která podpořila například jabloně nebo švestky. Český výzkumný projekt zařadil dřín mezi opomíjené ovocné druhy; přehled v časopise Frontiers in Food Science and Technology poukazuje na závislost na sběru z volné přírody a prakticky neexistující komerční produkci. Současné klimatické změny a rostoucí náklady na údržbu intenzivních sadů ale zvyšují atraktivitu dřínu jako odolné alternativy.
Minimum práce, maximum odolnosti
Po výsadbě dřín vyžaduje běžnou základní péči: dostatečně širokou jámu (minimálně 1,5× kořenový bal), kořenový krček v úrovni terénu, závlahovou mísu, důkladné zalití a vrstvu mulče. V prvním roce je potřeba pravidelná zálivka, v dalších dvou až třech letech výchovný řez. Po zapojení koruny klesají nároky na zásahy a údržbu.
Jabloň: podle Iowa State Extension často vyžaduje opakované postřiky proti strupovitosti, mšicím a obaleči. Švestka: bývá náchylná k houbovým chorobám a potřebuje pravidelný řez. Dřín: snáší delší období bez deště, je minimálně napadán škůdci a po vytvoření koruny stačí občasné usměrnění tvaru.
Plodnost obvykle nastupuje čtyři až pět let po výsadbě. Výnosy se liší podle odrůdy, stáří a podmínek; české sledování testovaných kultivarů zaznamenalo kolem osmi kilogramů na keř, zatímco zahraniční zdroje u dospělých stromů uvádějí vyšší hodnoty.
Kde sehnat sazenice a které odrůdy zvolit
Dřín už není raritou: nabízejí ho tuzemské e-shopy a školky jako Školky Montano, STARKL, Zahradnictví Studenec a prodejní řetězce včetně OBI. Mezi kultivary je zvlášť zmíněný
Jolico (uvedený v nabídce OBI) jako samosprašný a mrazuvzdorný do −28 °C s dozráváním od září do října. Česká metodika doporučuje pro místní podmínky šest odrůd: Elegantní, Fruchtal, Jaltský, Jolico, Vydubecký a Vyšegorodský.
Pro větší jistotu úrody se doporučuje vysadit dva různé klony tři až čtyři metry od sebe; i u samoopylivých odrůd může křížové opylení zvýšit nasazení plodů. Ideální výsadbové okno je podzim (od října do příchodu mrazů), alternativně jaro pro kontejnerované rostliny.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Chuť dřínky a dostupnost v obchodech
Zralá dřínka chutná připomíná malinu s výraznější kyselostí a jemně natrpklou dochutí. Tradičně se plody zpracovávají do džemů, sirupů a likérů; příklady malovýroby uvádějí české výrobce jako Via Delicia. Čerstvé dřínky se v obchodech téměř nevyskytují především proto, že plody na jednom keři nedozrávají rovnoměrně: část může být přezrálá zatímco jiná část ještě tvrdne, a zpracování vyžaduje přesný stupeň zralosti. Zpracovatelé proto často používají mražené ovoce nebo pyré místo čerstvé sklizně.
Dřín versus rakytník a jujuba
Rakytník je dvoudomá rostlina vyžadující samčí i samičí exemplář, silně odnožuje a bývá trnitý, což v zahradě může znamenat komplikace. Jujuba vyniká suchovzdorností a nízkým tlakem chorob, ale v české květeně se běžně nevyskytuje a chybí pro ni tuzemská metodika pěstování. Dřín kombinuje výhody domácího druhu, ověřených odrůd pro české klima, dostupnosti samoopylivých kultivarů a ovoce, které se v běžných obchodech téměř neobjevuje. Poměr vložené práce, životnosti keře a hodnoty sklizně jej řadí mezi praktické volby pro zahrady s nízkými nároky na pravidelné zásahy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková