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Jeden může být jedovatý: Ani většina zkušených houbařů nerozliší hřib koloděj a hřib kovář. Vy je poznáte?

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Hřib koloděj a hřib kovář jsou v podstatě dvojčata. Až na pár drobností jsou stejní, ale jeden z nich vám může způsobit obzvlášť nepříjemné potíže – těm se však dá jednoduše zabránit. Pojďte zjistit, jak na to, a také, jak od sebe tyto dvě houby rozeznat.
Mladý člověk, nevíme jestli žena, nebo muž, klečí na zemi, v ruce drží nůž a chystá se odříznout houbu. Nalevo jde vidět pletený košík.

Mladý člověk, nevíme jestli žena, nebo muž, klečí na zemi, v ruce drží nůž a chystá se odříznout houbu. Nalevo jde vidět pletený košík.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 28.10.2025 16:09

Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:04

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč některé hřiby po rozříznutí okamžitě zmodrají

Modrání dužniny u hřibů působí dramaticky, samo o sobě ale neznamená, že je houba jedovatá.

Po rozříznutí nebo otlačení se uvnitř houby poškodí buňky. Látky, které byly předtím oddělené, se dostanou do kontaktu s kyslíkem a enzymy a začnou probíhat oxidační reakce. Výsledkem mohou být modře zbarvené sloučeniny.

Rychlost i intenzita změny se mezi jednotlivými druhy liší. Některé hřiby modrají téměř okamžitě, jiné jen slabě a některé vůbec. Mykologové proto mohou reakci dužniny používat jako jeden z určovacích znaků.

Nikdy by ale neměla být jediným kritériem. Jedlé i nejedlé druhy mohou modrat a bezpečné určení houby musí vycházet z kombinace více znaků – třeně, rourek, klobouku, vůně, místa růstu i dalších vlastností.


Zdroje:

  1. Česká mykologická společnost https://www.myko.cz/
  2. Encyclopaedia Britannica – Boletus https://www.britannica.com/science/Boletus


Redakční poznámka: Text pochází z partnerského obsahu a má informační charakter. Centrum.cz se snaží pracovat pouze s obsahem, který je pro čtenáře relevantní a přínosný, přesto nemůže garantovat úplnou bezchybnost, aktuálnost ani univerzální platnost všech uvedených informací. Údaje, doporučení nebo názory obsažené v článku nemusí vždy odrážet stanovisko redakce Centrum.cz. Redakce nenese odpovědnost za rozhodnutí učiněná výhradně na základě tohoto textu.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Život cestovatele

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