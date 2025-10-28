Jeden může být jedovatý: Ani většina zkušených houbařů nerozliší hřib koloděj a hřib kovář. Vy je poznáte?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladý člověk, nevíme jestli žena, nebo muž, klečí na zemi, v ruce drží nůž a chystá se odříznout houbu. Nalevo jde vidět pletený košík.Zdroj: Shutterstock
Článek byl poprvé publikován 28.10.2025 16:09
Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:04
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč některé hřiby po rozříznutí okamžitě zmodrají
Modrání dužniny u hřibů působí dramaticky, samo o sobě ale neznamená, že je houba jedovatá.
Po rozříznutí nebo otlačení se uvnitř houby poškodí buňky. Látky, které byly předtím oddělené, se dostanou do kontaktu s kyslíkem a enzymy a začnou probíhat oxidační reakce. Výsledkem mohou být modře zbarvené sloučeniny.
Rychlost i intenzita změny se mezi jednotlivými druhy liší. Některé hřiby modrají téměř okamžitě, jiné jen slabě a některé vůbec. Mykologové proto mohou reakci dužniny používat jako jeden z určovacích znaků.
Nikdy by ale neměla být jediným kritériem. Jedlé i nejedlé druhy mohou modrat a bezpečné určení houby musí vycházet z kombinace více znaků – třeně, rourek, klobouku, vůně, místa růstu i dalších vlastností.
Zdroje:
- Česká mykologická společnost https://www.myko.cz/
- Encyclopaedia Britannica – Boletus https://www.britannica.com/science/Boletus
Tramvaj nebo vlak? Ani jedno – jedná se totiž o vlakotramvaj! Tento praktický dopravní prostředek už vozí...
Milovníci hororů zbystřete! Neprožívejte děsivou atmosféru jen u obrazovky a navštivte s námi místa, kde se...
David Černý má jednu úžasnou schopnost – zvládne ohromit i pohoršit zároveň. Jeho díla mnohdy vyvolávají...
Kousek Česka na druhé straně zeměkoule? Restaurace Pilný Piják nabízí tradiční české pokrmy, které většina...
ZivotCestovatele.cz přináší autentický obsah ze světa cestování s důrazem na osobní zkušenosti, praktické rady a inspiraci k objevování. Nejde jen o přehled destinací, ale o sdílení skutečných příběhů, které ukazují cestování jako životní styl – se všemi jeho krásami i výzvami. Články kombinují...Všechny články tohoto autora →