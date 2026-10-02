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Jeden keř kanadských borůvek místo dvou vás připraví o 30 % úrody. Chybu uděláte už při nákupu sazenice

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Kanadská borůvka vypadá jako ta lesní, ale na zahradě si diktuje podmínky: kyselou půdu, vlhko a jámu, kterou máte mít hotovou ještě před nákupem sazenice. Náročná na pěstování není, jen se to musí udělat v pořadí, které keři vyhovuje. A hlavně bez pár drobností, které úrodu spolehlivě srazí.
Jeden keř kanadských borůvek místo dvou vás připraví o 30 % úrody. Chybu uděláte už při nákupu sazenice

Jeden keř kanadských borůvek místo dvou vás připraví o 30 % úrody. Chybu uděláte už při nákupu sazenice

Zdroj: Foto: Katja Schulz from Washington, D. C., USA - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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