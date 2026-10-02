Jeden keř kanadských borůvek místo dvou vás připraví o 30 % úrody. Chybu uděláte už při nákupu sazenice

Kanadská borůvka, odborně brusnice chocholičnatá (Vaccinium corymbosum), je samosprašná jen zčásti. Jeden osamocený keř na zahradě vyroste a plodit bude, jenže úroda bude asi o 30 procent nižší, než kdybyste vedle něj měli druhý keř jiné odrůdy. Druhá sazenice je tedy nejlevnější způsob, jak si úrodu zvednout, a rozhoduje se o tom v okamžiku, kdy stojíte v zahradnictví.
Polostín, vlhko a dva metry volného místa kolem každého keře
Nejlépe se kanadské borůvce daří v polostínu a ve vlhkém prostředí. Na plném slunci i v hlubokém stínu přežije, ale nesvědčí jí to. Ideální je pár hodin přímého slunce denně, protože plody pak dobře dozrávají.
Půda musí mít kyselou reakci, ať už jde o hlinito-písčité podloží, nebo o písčitou zeminu. S tím souvisí i rozvržení záhonu: jeden keř potřebuje kolem sebe zhruba dva metry prostoru a na jednom místě může růst až dvacet let. Dvojice keřů, kterou si kvůli opylení pořídíte, tak obsadí kus zahrady na celé dvě desetiletí, a přesazovat kvůli špatně zvolenému místu se vám nebude chtít.
Jámu širokou metr vykopejte dřív, než sazenici vůbec koupíte
Příprava místa patří před nákup. Jáma má být půl metru hluboká a metr široká, což je při dvou keřích poctivá práce na víkend. Pokud máte na zahradě zeminu, která borůvce nevyhovuje, vyložte jámu fólií a na dno dejte drenáž z kamínků. Teprve pak ji zaplňte vhodnou zeminou s hnojivem.
Sází se na podzim, konkrétně v září nebo v říjnu. Znamená to, že s kopáním a naváděním správného substrátu je potřeba počítat už v průběhu léta, ne až ve chvíli, kdy sazenici přivezete domů.
Kávovou sedlinu dávkujte po dvou lžících jednou za čtrnáct dní
Zemina pod keři chce mulč, poslouží mulčovací kůra, piliny i nasekané větvičky. Kyselost půdy se ale časem vytrácí, takže substrát pravidelně doplňujte a okyselujte speciálním hnojivem určeným přímo na borůvky. Dobře funguje i kávová sedlina: průměrně vzrostlému keři stačí dvě lžíce jednou za dva týdny, takže si vystačíte s tím, co vám doma stejně zbývá.
Brusnice chocholičnatá roste ve své domovině na vlhkých loukách, v lesích a na rašeliništích, a stejné nároky si nese i na zahradu. Vody tedy potřebuje hodně, zvlášť za horkého a suchého počasí. Přemokření je ovšem druhý extrém a keře nesmějí stát ve vodě, což je přesně důvod, proč se na dno jámy dává drenážní vrstva kamínků.
Zkrácené výhonky vás připraví o úrodu: brusnice plodí nahoře
Prvních tři až pět let se keře nestříhají vůbec. Nůžky tedy nechte být a nechte rostlinu vybudovat kostru, na které bude plodit.
Po uplynutí této doby přichází na řadu zmlazovací řez, a to na začátku března. Odstraňují se při něm poškozené, staré a slabé výhonky, zatímco ty zdravé zůstávají v plné délce. Právě zkracování je nejčastější způsob, jak si zahrádkář sám ustřihne úrodu, protože kanadská borůvka plodí hlavně v horní třetině výhonů. Na keři má po řezu zůstat nejvýš šest zdravých větví.