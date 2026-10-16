Jeden kanon místo celé zbrojnice: francouzský RAPIDFire sestřelí drony i rakety na vzdálenost 4 kilometrů
Armády po celém světě řeší, čím levně sestřelovat drony, střely a rakety, kterých rychle přibývá ve vzduchu i na hladině. Rychlopalné kanony spojené s moderními zaměřovači patří mezi ekonomicky nejúnosnější odpovědi a RAPIDFire je ukázkou toho, kam tahle cesta vede. Jde o dálkově ovládaný systém, který výrobce nabízí pro různé nosiče, od kolového podvozku až po válečnou loď.
40 milimetrů, 200 ran za minutu a zásobník, který vydrží 42 sekund
Základem systému je rychlopalný kanon ráže 40 milimetrů, konkrétně zbraň CT40. KNDS uvádí kadenci 200 ran za minutu a zásobník se 140 náboji, přičemž posádka může volit různé typy munice podle toho, co má před hlavní.
Dosah se liší podle prostředí. Proti vzdušným cílům kanon střílí až na 4 kilometry, proti námořním a pozemním zhruba na 2,5 kilometru. Rozdíl odpovídá tomu, k čemu je věž určená: k obraně na blízko, ne k tomu, aby útočníka zastavila daleko od chráněného objektu.
Dvě čísla vedle sebe ukazují i hranici systému. Při kadenci 200 ran za minutu vystřílí zásobník se 140 náboji za 42 sekund nepřetržité palby, takže při útoku více dronů najednou rozhoduje, jak rychle se dá munice doplnit.
Termovize, sledování cíle a umělá inteligence v dálkově ovládané věži
RAPIDFire má elektrooptický zaměřovací systém s termovizí a schopností sledovat cíl, což je u malých a rychlých objektů, jako jsou drony nebo námořní bezpilotní čluny, podstatnější než samotná ráže. Optroniku dodává Thales, zbraňovou část a věž KNDS.
KNDS France systém představuje jako vůbec první dálkově ovládanou čtyřicetimilimetrovou věž, která spojuje kanon CT40 s umělou inteligencí a zajišťuje platformě blízkou sebeobranu proti vzdušným i hladinovým hrozbám. Co přesně umělá inteligence ve věži dělá, jak se dělí o rozhodování s obsluhou a kolik systém stojí, ze zveřejněných materiálů obou firem nevyplývá.
Mezi raketou odpalovanou z ramene a baterií dlouhého doletu
Pozemní verze nese označení RAPIDFire Land a vyplňuje pásmo mezi přenosnými raketami odpalovanými z ramene a bateriemi protivzdušné obrany dlouhého doletu. To je přesně ta vrstva, která armádám chyběla ve chvíli, kdy se nad bojištěm objevily levné drony.
Prezentovaná podoba stojí na podvozku nákladního automobilu 8x8 s pancéřovanou kabinou, takže se věž může přesouvat spolu s jednotkami. Druhou možností je statické postavení na plošině, třeba na základně, kde hlídá vzdušný prostor nad vymezeným územím.
Francouzské námořnictvo koupilo 14 věží, dvě už chrání tanker Jacques Chevallier
Francouzské námořnictvo si objednalo 14 věží RAPIDFire. První dvě dostal víceúčelový tanker Jacques Chevallier, loď, která doplňuje palivo na moři a zároveň slouží jako zásobovací a opravárenské plavidlo.
Tahle dvojice věží je veškerou výzbrojí lodi pro obranu proti celému spektru hrozeb, od letounů přes střely až po rychlé námořní drony. Při dosahu 4 kilometry proti vzdušným cílům to znamená, že posádka plavidla zasahuje až v poslední fázi útoku.
Francouzské námořnictvo plánuje provozovat celkem čtyři takové tankery.