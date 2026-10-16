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Jeden kanon místo celé zbrojnice: francouzský RAPIDFire sestřelí drony i rakety na vzdálenost 4 kilometrů

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Francouzské firmy KNDS a Thales nabízejí jednu dálkově ovládanou věž proti všemu, co se blíží: dronům, vrtulníkům, rychlým člunům i lehce pancéřovaným vozidlům. Čtyřicetimilimetrový kanon se dá postavit na nákladní automobil stejně jako na palubu lodi a nahradit tak několik specializovaných prostředků.
Jeden kanon místo celé zbrojnice: francouzský RAPIDFire sestřelí drony i rakety na vzdálenost 4 kilometrů

Jeden kanon místo celé zbrojnice: francouzský RAPIDFire sestřelí drony i rakety na vzdálenost 4 kilometrů

Zdroj: Foto: Tpe.g5.stan - licence CC0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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