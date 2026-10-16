Jeden den, dva podvodníci z ciziny. Policie na Vysočině řeší další zneužívání dávek

„Na pracoviště odboru azylové a migrační politiky se dostavil devětašedesátiletý cizinec, který si přišel vyřídit registraci k prodloužení dočasné ochrany, ale policisté při šetření možného podezření z podvodného jednání zjistili, že dávky čerpal neoprávněně, a to ve výši 57 960 korun. Ze stejného důvodu přišla včera na pracoviště odboru azylové a migrační politiky dvacetiletá cizinka. Ale také v jejím případě vzniklo podezření, že čerpá humanitární dávky neoprávněně, a to ve výši 19 440 korun. Oba cizince policisté zadrželi a převezli je na pracoviště odboru cizinecké policie k provedení dalších procesních úkonů,“ informovala Dana Čírtková.
Oba cizince policisté obvinili z přečinu podvodu. Ve věci policisté nyní vedou zkrácené přípravné řízení. Oba Ukrajinci se ke všemu přiznali a peníze vrátili. V rámci využitého odklonu v trestním řízení zaplatili na fond obětí trestných činů částku 22 600 korun.
Operativním typováním těchto cizinců tak lze neoprávněné čerpání humanitárních dávek zastavit na úřadu práce předem a postavit cizince na takzvaný blacklist. Jakmile se daný cizinec přihlásí kdekoliv na území České republiky, policie ho může zadržet napřímo.Oldřich Chaloupka, vedoucí krajského odboru cizinecké policie
„Policisté z oddělení dokumentace odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina realizovali od začátku letošního roku do včerejšího dne úkony trestního řízení proti 64 cizincům, jednalo se o státní příslušníky Ukrajiny, kteří se na území České republiky dopouštěli trestného činu podvodu. Cizinci si přišli účelově prodloužit dočasnou ochranu na území České republiky o další rok. Při svém jednání se ale úmyslně dopouštěli podvodného jednání. Celková škoda, která v tomto případě vznikla České republice, dosáhla částky 10 461 407 korun. Celkem 54 cizinců zaplatilo v plné výši neoprávněně čerpané humanitární dávky v celkové výši 7 141 366 korun a tito cizinci dále zaplatili částku v celkové výši 996 085 korun na fond obětí trestných činů,“ shrnula dále Čírtková.
Stanou před soudem
Po dokončení všech potřebných formalit byli cizinci propuštěni na svobodu. Deset cizinců, kteří podváděli a nebyli schopni peníze vrátit, byli obviněni z přečinu podvodu a všichni si po provedení nezbytných procesních úkonů převzali záznam o sdělení podezření. Poté byli propuštěni na svobodu. Všichni tak stanou před soudem.
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„Policisté přijali ve všech případech oznámení od pracovníka přepážky odboru azylové a migrační politiky, že se na pracoviště dostavili v uplynulých dnech cizinci, a to v řádném termínu registrace k prodloužení víza dočasné ochrany pro občany Ukrajiny. Po kontrole předložených cestovních pasu ale vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat o osoby, které zneužívají čerpání humanitárních dávek. Kontrolou předložených cestovních pasů se toto podezření potvrdilo. Policisté zjistili, že cizinci se trvale nezdržují na území České republiky, ale přicestují vždy pouze v termínech registrace a prodloužení si víza dočasné ochrany nebo změny adresy ubytování. Na místo byla proto vyslána ve všech šesti případech policejní hlídka z odboru cizinecké policie,“ dodala dále mluvčí policistů.
Bydlí na smyšlených adresách
Policisté všechny cizince zadrželi a eskortovali k provedení dalších procesních úkonů na odbor cizinecké policie. Policisté ve všech případech ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. „Ve všech případech cizinci trestnou činnost plně doznali a po předchozí dohodě s okresním státním zastupitelstvím Jihlava byl v těchto případech využit institut odklonu v trestním řízení, který představuje alternativní způsob, jakými lze vyřídit trestní věc, a to mimo standardní projednání v hlavním líčení,“ říká Dana Čírtková.
Pracovníci odboru azylové a migrační politiky se často setkávají s cizinci, kteří bydlí buď na smyšlených adresách, nebo se na našem území vůbec nezdržují. Vzhledem k aktuálním možnostem informačních systémů policie a spolupráce s ostatními orgány státní správy je tímto způsobem možné zpětně ověřovat pobyt všech cizinců na území České republiky a ověřit také, kdy a jak čerpali humanitární dávky.
„Operativním typováním těchto cizinců tak lze neoprávněné čerpání humanitárních dávek zastavit na úřadu práce předem a postavit cizince na takzvaný blacklist. Jakmile se daný cizinec přihlásí kdekoliv na území České republiky, policie ho může zadržet napřímo,“ uvedl k případům Oldřich Chaloupka, vedoucí krajského odboru cizinecké policie.