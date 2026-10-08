Jeden člověk vyprodukuje za rok hnojivo na 400 m² zahrady, ale většina ho splachuje do kanálu. Zahradníci kroutí hlavou

Jedním z nejpraktičtějších využití moči na zahradě je její aplikace jako přírodního hnojiva. Lidská moč obsahuje vysokou
koncentraci dusíku, který je nezbytný pro růst veškeré zeleně. Rostliny potřebují dusík k produkci chlorofylu, který jim umožňuje přeměňovat sluneční světlo na energii prostřednictvím fotosyntézy. Tím, že moč poskytuje dostupný zdroj dusíku, pomáhá rostlinám na zahradě prospívat. Jak hnojit močí zahradu
Pokud se rozhodnete použít moč jako hnojivo, zřeďte ji s vodou v poměru 1:20 (jeden díl moči na dvacet dílů vody). Toto ředění zajistí, že koncentrace dusíku nebude příliš vysoká, což by mohlo rostliny potenciálně poškodit. Při aplikaci dbejte na to,
abyste roztok nalili kolem báze rostlin a vyhnuli se kontaktu s listy. Mimochodem věděli jste, že průměrný člověk vyprodukuje za rok tolik moči, že by to stačilo na pohnojení přibližně 400 metrů čtverečních zahrady? Dalším zajímavým hnojivem je také hořčičný prášek, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali dříve. Zdroj fotografie: Freepik Pokud nechcete používat přímo moč, zkuste to s močovinou. Omlazení vyčerpané půdy
Kromě dusíku obsahuje moč i další důležité živiny (například draslík a fosfor), které jsou pro zdraví rostlin životně důležité. Draslík pomáhá s regulací vody a přenosem živin v rostlinách, zatímco fosfor je zásadní pro vývoj kořenů a kvetení.
Pro obnovu vyčerpané půdy lze močůvku aplikovat přímo na záhon, a to bez ředění (nejlépe na podzim). Díky tomu živiny přes zimu
proniknou do půdy a připraví ji na další vegetační období. Po aplikaci pokryjte půdu vrstvou kompostu, mulče nebo listí, abyste ji dále obohatili a zabránili zároveň vzniku nepříjemného zápachu. Na jaře budete úrodností takto pohnojených záhonů překvapeni. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Kořeny plevele dokáží dlažbu vážně poničit, pomůže vám s ním moč. Účinný prostředek na hubení plevele
Moč lze použít také v boji proti jednomu z nejvíce frustrujících zahradních nepříjemností: plevelu, jak píše web
Grist. Při aplikaci té neředěné totiž může vysoká koncentrace dusíku v moči působit jako přírodní herbicid. Způsobí, že plevel nejprve zežloutne, a nakonec zcela odumře. Na uzdě udrží i škůdce
A konečně, jedním z nejneočekávanějších přínosů moči na zahradě je její schopnost odpuzovat škůdce. Její pach odrazuje zejména králíky, lišky, a dokonce i srnky, které by jinak mohly okusovat vaše rostliny. Stačí ji aplikovat po obvodu zahrady a máte vystaráno.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři