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Jeden člověk vyprodukuje za rok hnojivo na 400 m² zahrady, ale většina ho splachuje do kanálu. Zahradníci kroutí hlavou

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Moč může na zahradě plnit několik prospěšných funkcí najednou, od výživy rostlin až po vyhánění nežádoucích škůdců.
6 důvodů, proč čůrat na zahradě

6 důvodů, proč čůrat na zahradě

Zdroj: SuSanA Secretariat / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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