Jed v zelené bramboře přežije i vaření. Oloupáním se ho zbavíte jen zhruba ze 30 %, těžká otrava může skončit smrtí

Brambora roste pod zemí, takže se ke světlu dostane až po sklizni. Jakmile na ni ve spíži nebo na kuchyňské lince začne svítit, spustí tvorbu chlorofylu. Je to zelené barvivo, s jehož pomocí rostliny získávají energii ze slunce fotosyntézou. Zezelenání je přirozený proces a chlorofyl sám je neškodný.
Co solanin v těle dělá s nervy, buňkami i střevem
Se zelenou barvou se v hlíze zároveň rozjede výroba sloučenin, kterými se brambora brání hmyzu, bakteriím a houbám. Zelená skvrna je tak viditelnou stopou procesu, při kterém vznikají i tyto obranné látky.
Nejvýznamnější z nich je solanin a pro člověka je toxický. Brzdí enzym, který se podílí na rozkladu některých neurotransmiterů. Kromě toho poškozuje buněčné membrány a zhoršuje propustnost střeva.
Hranice, od které solanin škodí, začíná už na 20 miligramech
Přesnou dávku, od které solanin začíná škodit, nikdo neurčil. Pokusy na lidech se z etických důvodů nedělají a hodně záleží na individuální toleranci i na tělesných proporcích. Zdravotní potíže může vyvolat už 20 mg solaninu.
V kuchyni ale tohle číslo moc nepomůže. Dostupné údaje neuvádějí, kolik solaninu obsahuje jedna zelená brambora, takže 20 mg nejde převést na počet hlíz na talíři. Jediným praktickým vodítkem zůstává, jak velká část brambory zezelenala.
Lehčí otrava se ohlásí nevolností, zvracením, průjmem, pocením a bolestí hlavy a žaludku. Tyto potíže obvykle do jednoho dne odezní. Těžší otravy se projevují ochrnutím, křečemi a problémy s dýcháním a mohou skončit i smrtí.
Stačí zelenou bramboru oloupat, nebo patří rovnou do koše?
Nejvíc solaninu se drží těsně pod slupkou, a oloupáním se tak odstraní zhruba 30 % toxinů. Vaření je nijak nelikviduje.
Zbylých zhruba 70 % solaninu zůstává v hlíze i po oloupání. Nůž proto zelenou bramboru vyčistí jen zčásti a u silně zasažené hlízy je to málo.
Rozhoduje tedy rozsah zbarvení. Bramboru, na které je jen trocha zelené barvy, lze oloupat a sníst. Celou zelenou hlízu je lepší vyhodit.
Proč syrové brambory nepatří do ledničky a co jim svědčí víc
Solanin se v bramborách tvoří nejčastěji po fyzickém poškození, na světle a při příliš vysokých i příliš nízkých teplotách. Všechny tyto spouštěče má člověk při skladování do velké míry ve vlastních rukou.
Doma patří brambory na chladné a tmavé místo, ideálně do sklepa. Lednička se nehodí, protože je v ní na syrové brambory příliš chladno, a nízká teplota patří mezi podmínky, za kterých solanin vzniká. Menší množství brambor se dá uchovávat v plátěném pytlíku.