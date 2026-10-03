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Jed v zelené bramboře přežije i vaření. Oloupáním se ho zbavíte jen zhruba ze 30 %, těžká otrava může skončit smrtí

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Do zimních zásob se snadno připlete hlíza se zelenou skvrnou. Ta barva je varování, protože se v bramboře současně tvoří látka, která člověku škodí a kterou kuchyňská úprava odstraní jen zčásti. Kdy stačí nůž, kdy patří brambora do koše a jak ji skladovat, aby k tomu vůbec nedošlo, vysvětlujeme níž.
Jed v zelené bramboře přežije i vaření. Oloupáním se ho zbavíte jen zhruba ze 30 %, těžká otrava může skončit smrtí

Jed v zelené bramboře přežije i vaření. Oloupáním se ho zbavíte jen zhruba ze 30 %, těžká otrava může skončit smrtí

Zdroj: Foto: User:O'Dea - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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