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Jean-Marie Loret bojoval za Francii proti Německu. Na smrtelné posteli mu matka řekla, že jeho otcem je Hitler. Krevní skupina seděla

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Jean-Marie Loret přišel na svět v březnu 1918 ve Francii. Podle jeho slov mu matka před smrtí prozradila jméno otce: Adolf Hitler. To už měl za sebou boj proti Wehrmachtu.
Jean-Marie Loret bojoval za Francii proti Německu. Na smrtelné posteli mu matka řekla, že jeho otcem je Hitler. Krevní skupina seděla

Jean-Marie Loret bojoval za Francii proti Německu. Na smrtelné posteli mu matka řekla, že jeho otcem je Hitler. Krevní skupina seděla

Zdroj: Heinrich Hoffmann / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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