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Jean-Claude Romand osmnáct let předstíral, že je lékař. Když měla pravda vyjít najevo, zabil rodinu, která mu věřila

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Rodina Jean-Claudea Romanda věřila, že je úspěšným lékařem a výzkumníkem Světové zdravotnické organizace. Ve skutečnosti nikdy nedokončil medicínu, neměl zaměstnání a svůj život financoval penězi lidí, kteří důvěřovali jeho profesní autoritě. Když se po téměř osmnácti letech začala konstrukce hroutit, Romand nehledal způsob, jak pravdu přiznat. Začal odstraňovat lidi, před nimiž by ji musel vysvětlovat.
Jean-Claude Romand osmnáct let předstíral, že je lékař. Když měla pravda vyjít najevo, zabil rodinu, která mu věřila

Jean-Claude Romand osmnáct let předstíral, že je lékař. Když měla pravda vyjít najevo, zabil rodinu, která mu věřila

Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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