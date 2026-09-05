Je to nejchutnější česká drůbež, a přesto po ní nikdo nesáhne. Většina končí v Německu a Češi jedí levnější náhrady

Na pár dnů v roce se objeví skoro v každé restauraci, jinak ji ale spousta lidí mine bez povšimnutí. Přitom jde o maso, které tuzemské farmy pěstují postaru a za jehož chutí si stojí i zkušení řezníci. Proč tahle drůbež mizí za hranicemi, zatímco Češi si na talíř dávají něco úplně jiného?
Sváteční maso jen na pár dnů v roce
Husa má u nás pověst svátečního jídla. Vytáhne se kolem svatého Martina, občas o Vánocích, a pak zase na celý rok zapadne. Celoroční zájem, jaký znají výrobci kuřecího masa, u husy prakticky neexistuje.
Důvodů, proč po ní lidé nesáhnou, je hned několik:
přesvědčení, že upéct husu zvládne jen zkušený kuchař; návyk brát ji jako čistě podzimní, svatomartinskou záležitost, na kterou se po zbytek roku nemyslí; respekt z tučnějšího masa; cena, která šplhá nad úroveň běžného kuřete. Přečtěte si také: Tohle ovoce je nejhůř nastříkané chemií ze všech. Češi ho kupují denně a ani to neví
Chovatelé i řezníci přitom o kvalitě domácí husy nepochybují. Vyrůstá pomaleji, venku a na pastvě, takže má výraznější chuť a bývá lépe vykrmená než průmyslové kusy.
Němci si za ni rádi připlatí
Kousek za hranicemi vypadá situace úplně jinak. V Německu a Rakousku patří pečená husa k běžnému jídelníčku a nevaří se jen jednou do roka. Lidé tam za dobrou husu rádi zaplatí sumu, nad kterou by česká domácnost jen kroutila hlavou.
Velká část kvalitních českých hus proto putuje za hranice a nejvíc jich zamíří právě do Německa. Zatímco u nás se kilo husy ze dvora prodává zhruba za 250 až 350 korun, v zahraničí nabídnou i dvojnásobek. Pro malé farmy je taková poptávka logická, protože doma by za srovnatelné peníze sháněly kupce jen těžko.
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Domácí produkce je navíc malá. Housat se letos podle Českomoravské drůbežářské unie vylíhlo jen kolem 145 tisíc, meziročně o něco méně. To nestačí pokrýt ani krátkou svatomartinskou sezonu.
Na pultech vítězí levnější náhrady
Když domácích hus není dost a ještě k tomu jsou drahé, obchody sáhnou po dovozu. Zhruba dvě třetiny hus, které se u nás na podzim prodávají, přilétnou z Maďarska, zbytek dorazí z Polska, Slovenska nebo Francie. Ve velkoobchodu se přitom dovezená husa pohybuje kolem sta korun za kilo, takže řetězce nemají důvod sahat po dražších tuzemských kusech. Evropskému trhu ostatně vévodí právě Polsko s Maďarskem, která dohromady zajišťují přes 95 procent celého vývozu na kontinentu.
Ještě častěji ale Češi rovnou přejdou na kachnu. Je menší, levnější a v obchodě k dostání po celý rok. Kilo tuzemské kachny vyjde zhruba na 100 až 140 korun, u mraženého dovozu se cena dostane i pod sto korun za kilo. V regálech tak nakonec vítězí právě ona.
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„Naše husy jsou chutnější, lépe vykrmené a pocházejí z prověřených chovů,” uvedla pro ČTK Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie. Mražené kusy z velkochovů se té domácí chutí ani výkrmem nevyrovnají.
Jak poznat pravou českou husu
Kdo chce ochutnat tu pravou, měl by objednávat přímo od českých chovatelů, ideálně s předstihem. Farmy prodají velkou část produkce ještě před sezonou a na poslední chvíli bývá vyprodáno.
Pravou českou husu nejjistěji seženete přímo od tuzemských chovatelů, kteří ptáky pomalu vykrmují venku na pastvě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Napovědět umí i váha a cena. České husy bývají těžší a dražší než dovozové, což samo o sobě naznačuje původ ptáka. U mraženého zboží za pár korun jde skoro jistě o dovoz z velkochovu.
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A že se vyplatí připlatit si? Husí maso patří k výživově nejbohatší drůbeži. Obsahuje hodně bílkovin, železa i vitaminů skupiny B a díky pomalejšímu chovu má plnou chuť, kterou mražené dovozové kusy postrádají. Jednou nebo dvakrát do roka tak stojí za to dát domácí huse přednost.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/tohle-je-nejzdravejsi-maso-ale-cesi-ho-neji-musi-se-prodavat-nemcum-743093, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/husi-maso-cesi/, https://www.denik.cz/ekonomika/husi-maso-cechum-chutna-je-ho-ale-malo-20131108.html, https://www.hrot24.cz/clanek/ceske-svatomartinske-husy-zdrazi-o-deset-procent-unie-varuje-pred-dovozem-a-ptaci-chripkou-HEWMM, https://forbes.cz/meli-jste-svatomartinskou-husu-na-talir-vam-nejspis-priletela-z-madarska/