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Je to jako drogy, přiznal český olympijský vítěz po sezoně bez porážky. Jedna věc ho ale přece jen trápí

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Martin Fuksa vyhrál v sezoně 2026 všech pět velkých finále na olympijském kilometru. A přesto říká, že spokojený není.
Je to jako drogy, přiznal český olympijský vítěz po sezoně bez porážky. Jedna věc ho ale přece jen trápí

Je to jako drogy, přiznal český olympijský vítěz po sezoně bez porážky. Jedna věc ho ale přece jen trápí

Zdroj: ICF / Martin Fuksa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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