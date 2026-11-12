Je to 14 metrů vysoká douglaska. Vánoční strom pro Plzeň už směřuje na náměstí Republiky

„Letošním vánočním stromem na náměstí ale nebude jedle, nýbrž už popáté od roku 1992, kdy vedeme statistiku, douglaska,“ uvedl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.
„Vánoční strom u nás v Plzni patří každoročně mezi nejhezčí v republice a já věřím, že tomu tak bude i letos. Jsem rád, že nikdy nekácíme strom zbytečně, a dárcům děkuji. Plzeňany zvu na slavnostní rozsvícení, přijďte si užít vánoční atmosféru na náměstí Republiky,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký (ANO).
Strom těsně před kácením
Na vhodný strom se tentokrát čekalo poměrně dlouho.
„Letos byl výběr stromu složitější než obvykle. Stromy z nabídek nebyly ideální svým tvarem, vzrůstem nebo přístupností pro těžkou techniku. Přesto jsme jeden strom vybrali. Z celkem deseti kandidátů vycházel jako nejlepší možný,“ popsal výběr Aleš Rusňák z oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně.
Vánočním stromem je více než třicetiletá douglaska tisolistá, kterou v roce 1996 zasadil Karel Křižík, jeden z nájemníků domu na pozemku rodiny Cuřínových v Kozolupech. Strom rostl v blízkosti domu a už ho převyšoval, takže měli majitelé obavy z případného pádu na dům. Proto požádali o povolení ke kácení. Zástupci rodiny i Hana Křižíková, manželka nájemníka, který strom zasadil, kácení sledovali.
Letos to chtělo vyšší jeřáb
Vánoční strom se vždy kácí takzvaně v závěsu. Nejprve je třeba jej uvázat lanem k závěsu jeřábu, který ho po zkrácení na požadovanou délku 13 až 14 metrů a úpravě kmene na předepsaný průměr opatrně usadí na přistavený podvalník. Pro kácení musel být letos použit větší jeřáb než obvykle. Vzhledem k tomu, že rameno jeřábu muselo být vysunuto dál ke stromu než v minulých letech, bylo třeba použít také větší závaží k jeho vyvážení.
Celá souprava tahače s podvalníkem měří až 25 metrů. Do centra města strom přijíždí jako nadměrný náklad v doprovodu pomocného vozidla, a to v nočních hodinách. Do půlnoci téhož dne už stojí na náměstí Republiky v blízkosti katedrály svatého Bartoloměje. V týdnu od 16. listopadu budou strom několik dní zdobit technici. Výzdoba bude podobná jako v minulých letech, jen s drobnou obměnou motivu.
„Každý rok hledáme strom minimálně 14 metrů vysoký s pěknou pravidelnou korunou a dobře přístupný pro potřebnou techniku kácení a odvozu. Najít vhodný strom, který by ozdobil největší gotické náměstí v Čechách, ale není v posledních letech tak jednoduché. I proto jsme loni rozdali na stovku sazenic jedlí, které by, až vyrostou, mohly zdobit náměstí Republiky. Proto nás zajímá, jak se malým jedličkám daří, a těšíme se na jejich fotografie na adrese vanocnistrom100@plzen.eu,“ dodal Aleš Tolar.
Douglaska tisolistá je stálezelený, rychle rostoucí jehličnan původem ze západního pobřeží Severní Ameriky. Typickým znakem douglasky jsou její šišky, které jsou zhruba poloviční délky oproti smrkovým. Vyznačují se trojcípými krycími šupinami ve tvaru Neptunova trojzubce, které vykukují zpoza tvrdých plodních šupin se zaobleným okrajem. Do Evropy dovezl její semena v roce 1827 skotský botanik David Douglas. V Česku byla poprvé vysazena v roce 1842 v takzvané Americké zahradě v Chudenicích.