Je pětkrát větší než Titanic a denně spálí 250 tun paliva. Tohle je nový kolos moří

Když Royal Caribbean v lednu 2024 vypravila Icon of the Seas na první plavbu z Miami, svět dostal plavidlo, které se s legendárním Titanikem dá smysluplně srovnávat jen v jednom parametru: v hrubé prostornosti, tedy celkovém uzavřeném objemu lodi. A právě tam je rozdíl drtivý. Podle oficiálního srovnávacího průvodce Royal Caribbean má Icon 250 800 GT, tedy 5,4krát více než Titanic. Délkou je to „jen“ 1,36násobek, šířkou 1,72násobek. Pětinásobek se skrývá v tom, co je uvnitř, ve dvaceti palubách, sedmi bazénech, desítkách restaurací a prostoru pro 7 600 lidí najednou.
Kde přesně sedí „pětkrát větší“
Hrubá prostornost není hmotnost. Je to míra vnitřního objemu lodi, a právě ta ukazuje, o kolik víc prostoru Icon nabízí oproti čemukoli, co plulo před ní. Smithsonian Institution uvádí u Titaniku 46 329 GT, délku 269 metrů a šířku 28 metrů. Icon měří 365 metrů na délku a 48,5 metru na šířku, rozměrově je tedy větší, ale ne dramaticky. Dramatický je objem.
Zajímavý detail: Royal Caribbean sama pracuje se dvěma čísly. V přehledu flotily uvádí u Icon 248 663 GT, v samostatném srovnávacím průvodci 250 800 GT. Rozdíl může souviset s různými fázemi měření nebo úpravami po uvedení do provozu. Pro srovnání s Titanikem je to ale jedno, v obou případech vychází zhruba 5,4násobek.
Pro kontext: nejbližší konkurent mimo flotilu Royal Caribbean, MSC World Europa, má 215 863 GT. Icon ji překonává o 35 tisíc GT. To je, jako byste k už tak největší lodi světa přidali ještě celý menší oceánský parník.
Co pohání plovoucí město
Šest dvoupalivových motorů. Hlavním palivem je zkapalněný zemní plyn (LNG), ale systém umí přepnout i na konvenční lodní naftu. K tomu Royal Caribbean nasazuje rekuperaci odpadního tepla, vzduchové mazání trupu pro snížení odporu, umělou inteligenci pro optimalizaci trasy a připravenost na napájení z břehu v přístavu.
A co těch 250 tun paliva denně? Tady je potřeba být přesný. Tento údaj se v debatě o velkých výletních lodích opakuje často, ale v otevřených firemních materiálech Royal Caribbean ani loděnice Meyer Turku se konkrétní denní spotřeba pro Icon of the Seas veřejně neobjevuje. Jde o často citovaný horní odhad pro megaloď této velikostní kategorie, v přepočtu by to znamenalo 10,4 tuny paliva za hodinu. Číslo je věrohodné vzhledem k rozměrům a výkonu, ale nelze ho prezentovat jako potvrzený provozní údaj výrobce.
Co už potvrzené je: ekologická debata se u lodí na LNG posunula od oxidu uhličitého k takzvanému metanovému slipu. Zpráva ICCT z projektu FUMES upozorňuje, že čtyřtaktní nízkotlaké dvoupalivové motory, právě typ používaný na velkých výletních lodích, mohou v reálném provozu vypouštět víc nespáleného metanu, než naznačují laboratorní testy. Metan je přitom jako skleníkový plyn v krátkodobém horizontu mnohonásobně silnější než CO₂. Royal Caribbean na to reaguje spíš strategicky než polemicky: LNG prezentuje jako přechodné řešení a vedle něj komunikuje výzkum biopaliv, metanolu a palivových článků.
Sedm lodí za dvě miliardy eur kus
Icon of the Seas není solitér. Je to první loď celé třídy Icon, kterou ve finském Turku staví loděnice Meyer Turku. V červnu 2026 byla předána třetí loď série, Legend of the Seas. V dubnu téhož roku Meyer Turku potvrdila objednávky na šestou a sedmou loď s dodáním v letech 2029 a 2030. Rámcová dohoda s Royal Caribbean drží kapacity loděnice až do roku 2036.
Každá loď stojí přibližně 2 miliardy eur, tedy zhruba 48 miliard korun. Sedmdesát procent hodnoty zůstává ve Finsku a jedna stavba představuje asi 13 000 člověkoroků práce. Nejde o jednotlivé zakázky, je to průmyslový program srovnatelný s leteckým nebo automobilovým sériovým projektem.
Co to znamená pro českého turistu
Legend of the Seas, nejnovější loď třídy, zahájila 4. července 2026 evropský debut: sedmidenní plavby západním Středomořím z Barcelony a z Říma. Od listopadu se přesouvá do Fort Lauderdale na Floridě.
Orientační náklady pro českého cestovatele:
- Evropská varianta (Legend z Barcelony): startovací cena plavby od 1 480 eur za osobu, tedy asi 35 800 Kč. Zpáteční letenka Praha–Barcelona v létě vychází podle veřejných nabídek od zhruba 3 400 Kč v nízkonákladové variantě. Praktické minimum: přibližně 37 000–40 000 Kč za osobu bez palubních příplatků.
- Karibská varianta (Icon/Star z Fort Lauderdale): plavba od asi 1 100 dolarů, tedy kolem 23 300 Kč. Zpáteční let Praha–Fort Lauderdale od přibližně 19 600 Kč. Celkem od 43 000–45 000 Kč za osobu.
V ceně plavby je kajuta a základní palubní program. Wi-Fi, nápojové balíčky, speciální restaurace a výlety na břehu jsou za příplatek. Royal Caribbean není all inclusive v evropském slova smyslu, je to masový produkt s modulární cenou.
Plovoucí paradox
Třída Icon ztělesňuje rozpor, který definuje současný cruising. Na jedné straně stojí bezprecedentní inženýrský výkon: loď pro tisíce lidí s dvaceti palubami, poháněná šesti motory a optimalizovaná umělou inteligencí. Na druhé straně je tu klimatická cena, kterou ani přechod na LNG plně neřeší, a kterou metanový slip možná ještě komplikuje.
Royal Caribbean sází na to, že LNG je mezikrok a budoucnost patří palivovým článkům a syntetickým palivům. Pevný termín ale nedává. Mezitím ve finském Turku řežou ocel na pátou loď série a objednávky sahají do příštího desetiletí.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková