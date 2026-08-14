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Je mi 53 a mám nevyléčitelnou rakovinu, řekla známá herečka. Její slova o smrti všechny zarazila

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Lucy Davisová, Dawn z britského Kanclu a teta Hilda ze Sabriny, oznámila rakovinu prsu ve čtvrtém stadiu. Místo strachu přišel klid, který diváky odzbrojil víc než jakékoli drama.
Je mi 53 a mám nevyléčitelnou rakovinu, řekla známá herečka. Její slova o smrti všechny zarazila

Je mi 53 a mám nevyléčitelnou rakovinu, řekla známá herečka. Její slova o smrti všechny zarazila

Zdroj: Иоанна Чернова / Creative Commons / CC BY 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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