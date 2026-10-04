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Je jí přes sedmdesát a má na kontě Guinnessovy rekordy. Wendy Ida po útěku z násilného vztahu shodila 31 kilogramů

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Wendy Ida dnes na sociálních sítích působí sebejistě a plná života. Pohyb jí kdysi posloužil hlavně jako lék na stres a z vlastní záchrany si nakonec udělala živobytí.
Je jí přes sedmdesát a má na kontě Guinnessovy rekordy. Wendy Ida po útěku z násilného vztahu shodila 31 kilogramů

Je jí přes sedmdesát a má na kontě Guinnessovy rekordy. Wendy Ida po útěku z násilného vztahu shodila 31 kilogramů

Zdroj: Foto: Shixart1985 - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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