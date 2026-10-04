Je jí přes sedmdesát a má na kontě Guinnessovy rekordy. Wendy Ida po útěku z násilného vztahu shodila 31 kilogramů

Je jí přes sedmdesát a má na kontě Guinnessovy rekordy. Wendy Ida po útěku z násilného vztahu shodila 31 kilogramůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Je jí přes sedmdesát a má na kontě Guinnessovy rekordy. Wendy Ida po útěku z násilného vztahu shodila 31 kilogramůZdroj: Foto: Shixart1985 - licence CC BY 2.0
Článek byl publikován 04.10.2026 19:36
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