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„Je jak špatnej travestita.“ Zorka Hejdová terčem ostré kritiky kvůli fotkám z Kanárských ostrovů

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Moderátorka Zorka Hejdová si už několik týdnů užívá slunce na Kanárských ostrovech, kde pracovně pobývá kvůli natáčení reality show Love Island. Zatímco někteří fanoušci obdivují její vzhled a životní styl, jiní si neberou servítky. Kritizují její oblečení, moderátorské schopnosti i samotný pobyt v zahraničí. Některé komentáře jsou přitom mimořádně tvrdé.
„Je jak špatnej travestita.“ Zorka Hejdová terčem ostré kritiky kvůli fotkám z Kanárských ostrovů

„Je jak špatnej travestita.“ Zorka Hejdová terčem ostré kritiky kvůli fotkám z Kanárských ostrovů

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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