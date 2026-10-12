„Je jak špatnej travestita.“ Zorka Hejdová terčem ostré kritiky kvůli fotkám z Kanárských ostrovů

Zorka Hejdová patří mezi známé české moderátorky a už několikátým rokem provází diváky seznamovací reality show Love Island. Ani letos tomu není jinak. Na Kanárské ostrovy odcestovala kvůli natáčení šesté řady pořadu, který od začátku září vysílá platforma Oneplay.
Do zahraničí vyrazila také se svou rodinou. Vedle pracovních povinností si tak může dopřát chvíle u oceánu, procházky po pláži nebo společný odpočinek. Právě z těchto okamžiků pravidelně zveřejňuje fotografie na sociálních sítích.
V posledních dnech zaujala mimo jiné snímky v modrých bikinách. A zatímco od svých příznivců sklízí komplimenty, část veřejnosti její prezentaci hodnotí podstatně méně příznivě.
Kritika jejího vzhledu překročila hranice
Mezi nejostřejší kritiky patří René, který zpochybnil nejen vzhled moderátorky, ale také rozhodnutí televize svěřit jí moderování oblíbené reality show. Ve svém vyjádření se nevybíravě opřel do její podoby a přirovnal ji k travestitovi. Ještě tvrdší přirovnání následně použil Pavel, který napsal, že moderátorka podle něj vypadá jako „špatnej travestita“.
Negativní ohlasy se ovšem neomezují pouze na vzhled. Pavlína například vyjádřila přesvědčení, že je moderátorka veřejností až příliš vyzdvihována. Kriticky hodnotila její estetické úpravy i způsob moderování, který jí osobně připadá nezajímavý. Také Martin se pustil do jejího televizního vystupování a nešetřil nelichotivým přirovnáním.
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Některým lidem vadí i její pobyt na Kanárech
Další vlna kritiky se týká samotného života na ostrovech. Moderátorka totiž vedle natáčení ukazuje také příjemnější stránky svého pracovního pobytu. Na fotografiích nechybí koupání, slunečné počasí ani chvíle strávené s rodinou.
Právě to některé diskutující popuzuje. Zdeněk například naznačil, že moderování reality show považuje za mimořádně výhodnou práci, při níž si člověk může užívat pobyt u moře společně s rodinou. Podobně se vyjádřila Alice, podle níž jde o velmi dobře placenou práci. Ivana zase zpochybnila smysluplnost samotného televizního formátu a ironicky komentovala, kolik námahy podle ní jeho účinkující vynakládají.
Je však potřeba připomenout, že Hejdová na Kanárských ostrovech nepobývá pouze na dovolené. Je tam pracovně a její moderátorská role je součástí televizní produkce. Konkrétní výši její odměny ani podrobnosti financování rodinného pobytu veřejnost nezná.
Zorka Hejdová má také řadu zastánců
Ne všichni ovšem s ostrými názory souhlasí. Jarka se moderátorky zastala a připomněla, že na ostrovech natáčí televizní pořad, za který dostává zaplaceno. Současně ocenila její práci v rádiu. Také Radek upozornil jednoho z kritiků, že moderování úspěšného televizního formátu vyžaduje určité schopnosti a zkušenosti.
Zorka Hejdová přitom dlouhodobě patří k moderátorským tvářím Love Islandu a její extravagantní outfity pravidelně vyvolávají diskuse. Pro jedny představuje módní inspiraci, pro druhé jsou její modely příliš výrazné. Současné reakce tak znovu ukazují, jak rozdílně veřejnost její vystupování vnímá. Zatímco příznivci oceňují její styl a profesionalitu, kritici se mnohdy soustředí spíše na vzhled a domnělé výhody jejího zaměstnání.
zdroje: Instagram, autorský text