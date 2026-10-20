Je až překvapivé, kolik pozitivních účinků na naše tělo mají vlašské ořechy

Ořechy obecně jsou mezi velmi zdravé. Mezi nejoblíbenější zcela jistě patří především vlašské ořechy, které konzumujeme mnoha různými způsoby. Přidáváme je do nejrůznějších dezertů, nakládáme do medu a z jejich skořápek si na Vánoce vyrábíme plovoucí lodičky. Dnes vám přinášíme malý přehled příznivých účinků vlašských ořechů na náš organismus.
Co se ukrývá v oříšku?
Vlašské ořechy obsahují širokou škálu nejrůznějších živin, včetně velkého množství zdravých nenasycených a polynenasycených mastných kyselin. Kromě toho vlašské ořechy přirozeně obsahují velmi málo sodíku, ale velké množství hořčíku, fosforu a draslíku. Z vitamínů v nich najdeme především vitamíny skupiny B, provitamin A, kyselinu listovou a vitamin E. Mimo to vlašské ořechy obsahují také polyfenoly a vlákninu. Pravidelná konzumace vlašských ořechů tak přináší tělu mnoho výhod.
Vlašské ořechy pro krásné vlasy a pleť
Ořechy jsou skvělé pro pokožku, mnoho značek, které vyrábějí výrobky pro péči o pleť, je tak ve svých produktech používá. Pozitivní účinky ořechů byly zaznamenány také v souvislosti s nejrůznějšími ekzémy či lupenkou. Kromě podpory zdraví pokožky ořechy rovněž posilují vlasy, mnoho šamponů obsahuje výtažky z vlašských ořechů, které udržují zdravé vlasy a zároveň je zjemňují. Výtažky z ořechů mají také pozitivní vliv na vlasovou pokožku, zlepšují seboreickou dermatitidu či lupy.
Vlašské ořechy pro zdravé srdce a cévy
Existují studie, které tvrdí, že konzumace asi třiceti gramů vlašských ořechů denně může snížit riziko srdečních chorob o třicet až padesát procent a riziko úmrtí na srdeční choroby asi o dvacet procent. Malá hrst ořechů každý den rovněž snižuje cholesterol a omezuje zánět v cévách, které zásobují srdeční stěnu. Kromě toho ořechy snižují i riziko vzniku cukrovky.
Vlašské ořechy a paměť
Vzhledem k vysokému obsahu omega-3-mastných kyselin jsou vlašské ořechy také velmi prospěšné pro náš mozek a paměť. Jejich pravidelná konzumace zlepšuje paměť i soustředění a jsou jednou z potravin, které se doporučují například v boji s Alzheimerovou chorobou.
Vlašské ořechy a imunita
Pravidelná konzumace vlašských ořechů díky jejich obsahu antioxidantů výrazně posiluje naši obranyschopnost, a je tak účinnou prevencí před nejrůznějšími nemocemi, zejména nachlazením a chřipkou. Ořechy pomáhají také při nejrůznějších zánětech v našem organismu, jejichž výsledkem může být například artritida.
Vlašské ořechy a trávení
Vysoký obsah vlákniny prospívá rovněž naší trávicí soustavě, podporuje správnou činnost střev a odbourává některé problémy, jako například zácpa či nadýmání.
Vlašské ořechy a rakovina
Nejnovější výzkumy ukazují, že pravidelná konzumace vlašských ořechů má pozitivní účinky také v souvislosti s nejrůznějšími onkologickými onemocněními, například rakovinou prsu. V těchto případech se konzumace ořechů doporučuje jako doplněk běžné léčby, neboť látky, v nich obsažené, pomáhají zabíjet rakovinné buňky a zabraňují růstu a šíření rakoviny.
Fotografie: Pixabay
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