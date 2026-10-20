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Je až překvapivé, kolik pozitivních účinků na naše tělo mají vlašské ořechy

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Dennívýzva
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Ořechy obecně jsou mezi velmi zdravé. Mezi nejoblíbenější zcela jistě patří především vlašské ořechy, které konzumujeme mnoha různými způsoby. Přidáváme je do nejrůznějších dezertů, nakládáme do medu a z jejich skořápek si na Vánoce vyrábíme plovoucí lodičky. Dnes vám přinášíme malý přehled příznivých účinků vlašských ořechů na náš organismus.
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Bez popisku

Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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