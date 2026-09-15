Jdi pracovat, vzkazují Lele kvůli alimentům. Její odpověď jedny rozzuřila a druhým zavřela pusu

Lela Ceterová po boku svých právníků z kanceláře VH Legal Partners poprvé veřejně uvedla částku, kterou chce po Karlosovi Vémolovi. VIP život zaznamenal, že konkrétně jde o padesát tisíc korun měsíčně na každé ze tří společných dětí. Celkem tedy sto padesát tisíc. Řekla to v přenosu na Instagramu a komentáře se okamžitě rozštěpily na dva tábory. Jeden psal „mazej do práce“ a „běž za pokladnu“, druhý se ptal, proč by děti zápasníka s milionovými příjmy měly žít jako děti pokladní. Na doporučení diskutujících reagovala: zasmála se a řekla, že sedm let pracuje jako influencerka, stará se o tři děti a pravidelně odvádí daně státu. Tím jedny rozzuřila ještě víc. A druhým skutečně zavřela pusu.
Proč zrovna 150 tisíc
Částka zní astronomicky, pokud ji člověk postaví vedle běžné české reality. Podle veřejného justičního přehledu za rok 2020 přiznávaly soudy při prvním rozvodovém rozhodnutí v průměru 3 744 korun měsíčně na dítě do pěti let a 4 216 korun na dítě ve věku šest až deset let. Padesát tisíc na jedno dítě je tedy zhruba třináctkrát víc než průměr. Ministerstvo spravedlnosti ve své analýze ale samo upozorňuje, že statistiky zkreslují extrémy a u nestandardních případů dávají jen částečný obraz. A zákon říká jasně: životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Pokud otec vydělává řádově víc než běžný Čech, soud nepoměřuje výživné s celostátním průměrem, ale s konkrétními příjmy a majetkem. Lela v srpnu popisovala náklady na chod domácnosti, stravu, plenky a speciální výživu nejmladšího syna. Její právník mluvil obecně o zachování standardu dětí. Karlos částku překládá jako peníze na jídlo, kroužky a školu, a odmítá ji jako přemrštěnou.
Karlosova matematika se mění
Zajímavé je sledovat, jak se Vémolova veřejná čísla posouvají. V podcastu OSSCAST v červenci tvrdil, že posílá padesát tisíc na účet a dalších zhruba padesát tisíc ho stojí Mercedes, který Lela s dětmi používala. O necelé dva měsíce později už mluvil o padesáti tisících výživného plus třiceti tisících na bydlení, tedy o osmdesáti tisících celkem. Veřejnost tak slyší několik verzí téhož příběhu. Sto tisíc, osmdesát tisíc, padesát tisíc; záleží na tom, co Karlos zrovna počítá dovnitř. Pro soud budou rozhodující doložené platby, ne instagramové příspěvky.
Jádro problému se týká i influencerství. Část komentujících odmítá uznat tvorbu obsahu na sociálních sítích jako legitimní zaměstnání. Jenže stát to vidí jinak. Finanční správa ČR ve své tiskové zprávě z roku 2026 výslovně popisuje příjmy z Instagramu, TikToku a YouTube jako standardně zdanitelné a upozorňuje i na povinnost registrace k DPH. Žádná zvláštní kolonka „influencer“ neexistuje; v praxi jde o podnikání na volnou živnost, tedy o totéž jako u tisíců jiných českých podnikatelů. Lelina obrana proto stojí na pevnějším základě, než si její kritici připouštějí.
Proč to rezonuje daleko za hranice bulváru
Kauza Vémolových spojuje dvě obecně citlivá témata: výživné a představu poctivé práce. Průměrné spotřební výdaje české domácnosti podle ČSÚ činí zhruba 18 tisíc korun měsíčně na osobu. Sto padesát tisíc jen na výživné, tedy bez příjmů pečujícího rodiče, působí pro většinu lidí jako jiný vesmír. Ministerstvo spravedlnosti výslovně uvádí, že poskytnuté výživné přechází do vlastnictví dítěte. A na děti přispívají oba rodiče, každý podle svých možností. Zároveň platí, že veřejné vyjednávání na sociálních sítích může prakticky zhoršit šanci na smír.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová