„Jde o peníze českých občanů, ale evidentně ho nezajímají,“ reagují na Babišův vzdor europoslanci

Evropská komise dospěla k závěru, že svěřenský fond Andreje Babiše dostatečně neřeší jeho možný střet zájmů, a pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Českým úřadům zaslala dopis a žádá je o další informace a objasnění. Čeští europoslanci teď varují, že pokud se spor mezi českou vládou a komisí vyhrotí, dopady mohou pocítit i další příjemci evropských peněz v Česku.
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Český premiér v reakci prohlásil, že ho názor komise na jeho možný střet zájmů nezajímá a neřeší ho.
„Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil,“ uvedl Babiš ve vyjádření pro ČTK.
Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací, protože řešení možného střetu zájmů Andreje Babiše nepovažuje za dostatečné.
Babišův postup nyní kritizují čeští europoslanci. Podle Jana Farského (STAN) se ukazuje, že řešení, které Babiš zvolil, není tak nadstandardní, jak premiér tvrdil.
„To, že ho názor Evropské komise nezajímá, je jen zoufalý maskovací výkřik. Samozřejmě že zajímá. A samozřejmě že to musí řešit. Protože mu jde o jeho peníze. Jde tedy i o peníze českých občanů, ale ty ho evidentně nezajímají,“ uvedl na dotaz redakce.
Farský podotkl, že komise musí postupovat podle platných pravidel a střet zájmů je chápán jako překážka. Také upozornil na Babišova slova, že u eurokomisařů stačí, když střet zájmů jen nahlásí.
„Několik kandidátů na komisaře bylo kvůli střetu zájmů odmítnuto. A možnost střetu zájmů se sleduje průběžně. Andrej Babiš tak jen mlží a zatěžuje svým jednáním české úřady a poškozuje českou pozici v Evropě, když s takovou zátěží jezdí na jednání,“ uvedl Farský.
„EU má jasná pravidla“
Jeho kolega z lidovecké frakce Ondřej Kolář (TOP 09) uvedl, že „je škoda, že Babiš stále nepochopil, že je premiérem České republiky, a ne soukromou osobou“. Podle něj není žádné překvapení, že je premiér ve střetu zájmů.
„Evropskou komisi vůbec nezajímají nálady a myšlenkové pochody tohoto notorického lháře, zloděje a podvodníka. EU má jasná pravidla, která vymáhá. To Babiš nikdy nepochopí. Blbé je, že tím nekazí své jméno, to už víc zkazit nejde, ale jméno a postavení republiky, o kterou by jako premiér měl pečovat,“ dodal.
Markéta Gregorová (Piráti, Zelení) ocenila, že se komise střetem zájmů Andreje Babiše zabývá, a připomněla svou prosincovou interpelaci, která se týkala právě dotací pro Agrofert. „Ukazuje se, že naše obavy byly oprávněné a premiér svůj střet zájmů nevyřešil,“ sdělila redakci.
Ohrožuje dotace
I ona kritizuje premiérovu reakci. „Jeho prohlášení, že ho názor komise nezajímá, je absolutní arogance moci. Ukazuje tím, že ho nezajímají ani vlastní občané. Pokud totiž kvůli jeho nevyřešenému střetu zájmů dojde k eskalaci ze strany komise, mohou být ohroženy evropské dotace pro Českou republiku,“ upozornila.
„Je nepřijatelné, aby kvůli osobním zájmům jednoho politika dopláceli na jeho jednání všichni ostatní,“ uvedla.
Případný problém s dotacemi zmínila i europoslankyně Nikola Bartůšek z frakce ECR. „Pokud komise na svém stanovisku zůstane, může dojít k tomu, že některé dotace nebudou proplaceny. Pak se bude řešit, kdo tento účet zaplatí. Za mě je nepřijatelné, aby to byli čeští občané a český státní rozpočet,“ vzkázala.
Zároveň upozornila, že celá věc ještě není definitivně rozhodnutá. „Teď je hlavně potřeba, aby Česká republika s komisí jednala a pokusila se najít řešení,“ uvedla.
Knotek postoji Babiše rozumí
Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) poukazuje na to, že Evropská komise hovoří o potenciálním střetu zájmů, a neříká, že Babiš je ve střetu zájmů.
„To je velký rozdíl. Andrej Babiš udělal daleko více, než musel. Zadal vytvoření fondu, který bude splňovat požadavky českých i evropských zákonů a ke kterému nemá žádný přístup a žádný vliv na něj. Vložil do něj svůj majetek, který se mu po dobu života už nevrátí,“ sdělil redakci.
To je podle něj výrazně více, než mu ukládají české i evropské zákony. „Tím je pro něj věc, předpokládám, uzavřena. Ve chvíli, kdy už něco není vaše a nemáte na to žádný vliv, tak proč byste se měl nějakým krokem Evropské komise zabývat? Jeho postoji tedy rozumím,“ uvedl.
Dodal, že „je to celé technická a právní věc“ a Česko na tom bito nebude. Pozastavena byla totiž pouze část plateb pro Agrofert. „Evropská komise na pozastavení má právo a tady svého práva využila a dotazuje se, protože si něčím není jistá. Předpokládám, že Česká republika relevantně odpoví a věc se brzy vyřeší,“ uvedl.
Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí podporu holdingu Agrofert a nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí. EK přitom firmám z holdingu pozastavila proplácení části unijních dotací.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Europe in Context 2025–2027, na kterém spolupracují redakce Aktuálně.cz a Update EU, pod vedením společnosti Economia, a.s. Více informací najdete zde.