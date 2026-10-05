Jazyk je překladatelem zdravotních neduhů. Upozorní na kandidózu i nedostatek bílkovin

Stav a vzhled vašeho jazyka může vypovídat mnohé o vašem zdraví. Některé příznaky mohou dokonce svědčit o závažných onemocněních, s nimiž se tělo potýká.
Jazyk je svalový orgán, který hraje nezbytnou roli ve zdraví lidského těla – pomáhá vám především žvýkat a polykat potravu, přičemž obsahuje buňky, jež se aktivují za účelem detekce různých chutí.
Jedná se však také o nezbytného ukazatele lidského zdraví, neboť se mnohé nemoci či jiné problémy mohou projevit právě na jeho povrchu či celkovém stavu. Je proto důležité vědět, kdy se vám jazyk snaží naznačit, že je s vaším zdravím něco v nepořádku, říká doktorka Nicole Leigh Aaronson. Syndrom pálení v ústech
Jedná se o chronické onemocnění, které může způsobovat pocit pálení na jazyku nebo jinde v ústech a může být spojeno také
se suchostí a změnou vnímání chuti. Ke vzniku pálení v ústech však může dojít také v důsledku menopauzy nebo vystavení dráždivým látkám, jako je cigaretový kouř – obecně se však doporučuje, abyste tento příznak konzultovali se svým praktickým lékařem. Zvětšený jazyk
K tomuto příznaku může docházet především v důsledku makroglosie, což je onemocnění spojené s rozvojem dalších problémů. Mezi nejčastější základní příčiny patří především:
genetické predispozice, Beckwithův-Wiedemannův syndrom, Hunterův syndrom, Downův syndrom, Pompeho choroba, Maroteaux-Lamyho syndrom, idiopatická svalová hypertrofie, adenoidní hyperplazie, lymfatická malformace.
Atrofická glositida
Jedná se o stav, kdy na jazyku chybí některé nebo všechny papily, což způsobuje hladkost jeho povrchu. Pokud trpíte tímto onemocněním,
můžete mít problémy s pociťováním chuti jídla, bolestí, pálením a necitlivostí jazyka. Atrofickou glositidu může potenciálně způsobovat několik základních příčin, jako je například: nedostatek živin, včetně vitamínu B12, zinku, železa a vitamínu E, nedostatek bílkovin, kandidóza, infekce H. pylori, nedostatečná tvorba slin. Fotografie: Freepik Změny barvy jazyka
Pokud se váš jazyk zbarví do růžova, může se jednat o příznak nedostatku železa, kyseliny listové nebo vitamínu B12 –
příčinou může být také alergická reakce na lepek. V případě, že je jazyk příliš bílý, pravděpodobně je příčinou tohoto stavu kouření, nadměrné pití alkoholu, špatná ústní hygiena nebo kandidová infekce. Chlupatý jazyk
K ochlupení jazyka může vést užívání antibiotik, ozařování hlavy či krku nebo přílišná konzumace dráždivých
potravin, jako je káva či kořeněná jídla. Příznak také může způsobit nezhoubné onemocnění zvané „černě chlupatý jazyk“ (BHT), které vede k abnormálnímu vývoji papil na jazyku.
Zdroj:
Healthline
Príspevok
Jazyk je překladatelem zdravotních neduhů. Upozorní na kandidózu i nedostatek bílkovin zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.