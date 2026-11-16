Jawa 500 OHC se prodává za víc než milion. Cenu netáhne nostalgie, ale omezená výrobní série, která z modelu udělala raritní kus

Sobota 27. dubna 2024, výstaviště v Lysé nad Labem. Na jarní Retro Garáži, propojené s on-line dražbou na Aukru, startuje dvouválcová Jawa s vyvolávací cenou 750 000 Kč. Příhozy se rychle dostanou přes hranici, kterou mnozí považovali za strop, a aukce skončí na 1 210 000 Kč. Tentýž typ přitom o několik měsíců dříve změnil majitele za zhruba 710 tisíc a v listopadu 2025 za 682 tisíc. Rozdíl přes půl milionu vysvětluje, jak dnes funguje sběratelský trh s československými motocykly. Rozhoduje kombinace malé produkce, poctivě doložené historie a stavu, který kupujícímu nenechá prostor k pochybnostem.
Milionová Jawa 500 OHC z Lysé: co kupec za 1,21 milionu dostal
Aukční popis na Aukru kus představil jako výsledek špičkové a nákladné renovace. Motor prošel generální opravou, rám a plechy dostaly profesionální lak a chromované díly se leskly jako z továrny. Většina součástek byla původní. Repliky nahradily jen nádrž a blatníky, a to kvůli výsledné kvalitě.
Hodnotu zvyšovaly i papíry. Motocykl měl platné staré československé doklady, které šly přepsat na nového majitele, a k tomu malou okresní SPZ. Pro veteránisty je to detail s nečekanou vahou. Stará značka dokládá kontinuitu stroje a ušetří mu cestu přes složitější registraci.
Kupující podle nás platil hlavně za jistotu. Netahal si domů projekt na několik zim ani krabice dílů neznámého původu. Získal hotový, doložený a pojízdný kus s rodokmenem, a takové se na trh dostávají zřídka.
Pět set třicet šest kusů a královský hřídel: proč je Jawa 500 OHC vzácná
Řada Jawa 500 OHC vznikala v letech 1952 až 1958. Restaurátorský záměr zveřejněný v
Registru smluv i další odborné publikace odhadují produkci všech verzí zhruba na sedm tisíc strojů. Typ 15/01 nastoupil v roce 1954 jako nástupce „Šneka“ 15/00 a vyráběl se až do příchodu verze 15/02. Aukční dokumentace Retro Garáže u něj uvádí 536 vyrobených kusů. I kdyby skutečné číslo bylo o něco vyšší, jde v měřítku Jawy o drobnou sérii.
Technika stroj odlišovala od zbytku tehdejší domácí produkce. Československé továrny v 50. letech sázely převážně na levnější a jednodušší dvoutakty. Pětistovka OHC měla čtyřdobý dvouválec s vačkovým hřídelem v hlavě, který poháněl královský hřídel. Výkon se podle verze pohyboval kolem 26 až 28 koní (přibližně 19 až 21 kW). Typ 15/01 dostal přepracovaný rozvod s kuželovým soukolím a zůstal sportovně laděným motocyklem.
Složitost měla svou cenu. Údržba vyžadovala zručné mechaniky, výroba byla nákladná a éra OHC skončila v roce 1958. Na další domácí čtyřtakt si motorkáři museli dlouho počkat. Z výrobní slabiny se tak po sedmdesáti letech stala sběratelská přednost.
Cenová mapa Jawy 500 OHC 15/01: od 682 tisíc po 1,21 milionu
Doložené výsledky posledních let ukazují široké rozpětí:
Datum Kde Cena Stav kusu podle popisu 27. 7. 2023 Aukro 710 000 Kč nálezový stav, opravovaný lak, zrušené doklady, běžící motor 11. 11. 2023 Aukro 720 000 Kč rezervní cena, jediný přihazující 27. 4. 2024 Retro Garáž / Aukro 1 210 000 Kč precizní renovace, platné doklady, okresní SPZ 15. 11. 2025 Retro Garáž / Aukro 682 000 Kč původní výrobní štítek, československý TP, dobová výměna kol
Tabulka ukazuje, proč milion nepřichází automaticky. Červencový kus z roku 2023 měl sice motor v chodu, ale k dokonalosti mu chyběl kus cesty a staré papíry už neplatily. Listopadovou aukci téhož roku zase poznamenal nedostatek konkurence. S jediným dražitelem cena nemá kam stoupat. Milionový stroj z dubna 2024 spojil všechny přednosti najednou a v sále se našli dva lidé, kteří o něj stáli.
Rok 2026 přinesl další nabídky, zatím bez uzavřeného výsledku. Jarní katalog Retro Garáže obsahoval Jawu 500 OHC 15/01 z roku 1955 s vyvolávací cenou 550 000 Kč a odhadem 800 tisíc až milion. Na 14. listopadu 2026 je ohlášena dražba kusu s přízviskem „Export Kanada“. Ten podle popisu nejspíš odcestoval jako nový za oceán, současný majitel ho koupil ve Winnipegu a stroj se nyní vrací do české aukce. Vyvolávací cena činí 490 000 Kč, odhad 700 až 900 tisíc. Nádrž a blatníky jsou replikové, rám, olejová nádrž, vidlice, tlumiče a řídítka původní. Podle nás půjde o užitečný test: ukáže, kolik trh zaplatí za stroj se zajímavým příběhem, ale s menší dávkou originality než milionový kus.
Čísla navíc nejsou vždy stejná. Některé katalogy Retro Garáže a Livebidu počítají s desetiprocentní aukční přirážkou, jiné tabulky uvádějí částky už včetně ní. Částka, kterou kupec reálně odešle, tak může být vyšší než cena při úderu kladívka.
Rumpál, Bitrak, nebo Pionýr: kde stojí OHC v cenovém žebříčku Jaw
Vedle dalších sběratelských Jaw patří pětistovka OHC k absolutní špičce, i když se o první místo dělí:
Model Datum Cena Jawa 500 OHV Rumpál duben 2024 1 300 000 Kč Jawa 500 OHC 15/01 duben 2024 1 210 000 Kč Jawa 500 OHV Rumpál prosinec 2025 1 131 000 Kč Jawa 500 OHV Rumpál listopad 2025 979 000 Kč Jawa 500/682 Bitrak duben 2024 630 000 Kč Jawa 650 Limited Edition „3/21“ listopad 2025 525 000 Kč Jawa 100 Robot duben 2024 240 000 Kč
Předválečný Rumpál bývá ještě o kousek dražší a obě pětistovky tvoří nejvyšší patro. Pod nimi následuje dlouhý sestup. Jawa 650 Limited Edition ze série jednadvaceti kusů, jejíž původní majitelé patřili mezi vlivné podnikatele a politiky, se prodala za 525 tisíc. Dokládá, že vzácnost umí táhnout cenu i u modernějšího stroje.
Běžné Jawy z aukcí Retro Garáže v letech 2024 a 2025 hrají úplně jinou ligu. Jawa 350/360 panelka šla za 61 600 Kč, Pionýr 50/555 za 86 000 Kč, Jawa 350/634 za 91 000 Kč a panelka 250/592 za 99 000 Kč. Pérák se podle varianty dostal na 165 až 190 tisíc. Nostalgie přitom hraje roli u všech těchto motocyklů stejně. Na Pionýrech jezdily generace a sentiment k nim je spíš silnější. Šestinásobný či dvanáctinásobný cenový skok proto vysvětluje vzácnost, ne citová vazba.
Trh navíc neroste rovnou čarou. Garáž.cz po podzimní Retro Garáži 2025 popsal ochlazení u části Jaw. Bizon 250 se v roce 2023 dražil za 195 tisíc, o dva roky později za 155 tisíc. Kdo by ve starých motocyklech hledal jistý výnos, měl by tyto výsledky zvážit. Investiční potenciál mají podle nás ověřitelné rarity, rozhodně ne každý stroj, který přečkal desetiletí v garáži.
Stodolový poklad, nebo složenina? Jak poznat a prodat cennou Jawu
Teoreticky se pětistovka OHC může skrývat v kůlně po dědečkovi, šance je však mizivá. Při první kontrole se vyplatí hledat:
typové označení Jawa 500 OHC a konkrétně 15/01, výrobní čísla rámu a motoru a jejich shodu, výrobní štítek a technický průkaz, čtyřdobý dvouválec s rozvodem v hlavě, původní či dobové díly a případně starou československou SPZ.
Stroj složený z dílů bez dokladů a s nejasnou identitou na milionovou hranici nedosáhne. Odborné posouzení nabízejí klubové testovací komise, znalci na Jawy nebo samotné aukční domy. Testování historické původnosti hodnotí identitu vozidla, kvalitu provedení, hlavní konstrukční části a soulad s dokumentací. Od 1. září 2023 platí v Česku postup, který se skládá z testace, technické prohlídky historického vozidla na STK a registrace. Platnost testování se prodloužila na pět let. Přehled podmínek srozumitelně shrnuje
ForVeteran.
Kdo chce vzácný kus prodat, měl by nejdřív sepsat výrobní čísla a historii, pořídit detailní fotografie a dohledat staré doklady i dokumentaci k renovaci. Teprve potom dává smysl obrátit se na specializovanou aukci s publikem veteránistů. Retro Garáž ve svém aukčním řádu výslovně uvádí, že cílem veřejné dražby je dosáhnout co nejvyšší ceny. Kupující se v aukčních výstupech skrývají za anonymizované účty. Popisy aukcí naznačují směs sběratelů, investorů a nadšenců do československé techniky, a to i ze zahraničí. Rumpál prodaný v prosinci 2025 předtím pobýval ve sbírkách v Rakousku, kanadská pětistovka se vrací přes Atlantik.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková