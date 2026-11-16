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Jawa 500 OHC se prodává za víc než milion. Cenu netáhne nostalgie, ale omezená výrobní série, která z modelu udělala raritní kus

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Za Jawu 500 OHC 15/01 z roku 1955 zaplatil kupec v dubnu 2024 v Lysé nad Labem 1 210 000 Kč. Za touto částkou stojí vzácnost stroje, ne dojemné vzpomínky.
Jawa 500 OHC se prodává za víc než milion. Cenu netáhne nostalgie, ale omezená výrobní série, která z modelu udělala raritní kus

Jawa 500 OHC se prodává za víc než milion. Cenu netáhne nostalgie, ale omezená výrobní série, která z modelu udělala raritní kus

Zdroj: Addvisor / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 16.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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