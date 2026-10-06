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Jasný gólman pro reprezentaci. Dominik Frodl má hvězdný start sezóny

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Gólman Enegie Dominik Frodl má na startu nové sezóny vynikající formu. S úspěšností téměř 98 procent s přehledem dominuje extraligovým statistikám, má lví podíl na třetím místě klubu a slýchá na svou adresu jen superlativy.
Jasný gólman pro reprezentaci. Dominik Frodl má hvězdný start sezóny

Jasný gólman pro reprezentaci. Dominik Frodl má hvězdný start sezóny

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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