Jaroslav Plesl se vrátil na zámek, kde jako kluk prováděl turisty. V nové české pohádce tam teď vládne jako král

Balón provázel filmaře symbolicky už od začátku. První klapka pohádky
Líné království padla 19. srpna na zámku ve Zruči nad Sázavou, jehož park se proměnil v Královskou akademii. Právě odtud se princezna Amálie po studiích vznesla balónem domů. Do království, které se mezitím proměnilo k nepoznání. Pro zdejší zámek šlo zároveň o filmovou premiéru.
„Těším se do virtuálního studia, protože to bude pro mě poprvé,“ řekl před natáčením Ivo Macharáček. Trikové scény přitom patřily k těm, z nichž měl jako režisér největší respekt. „Musí se přesně naplánovat, potřebují čas a záleží na spoustě detailů,“ vysvětlil. Jak ale pozná, že se povedlo něco opravdu pohádkového? „Když mám u monitoru takový ten mravenčivý pocit. V tu chvíli vím, že to bylo ono,“ doplnil ještě.
ČTĚTE TAKÉ: Netflix vrací Pýchu a předsudek bez moderních úprav. Kostýmy šili i z 200 let starých látek a premiéra už má datum Princezna věří vědě, kovář vlastním rukám
V Líném království se nepotkává jen dobro se zlem, ale také dva úplně odlišné světy. Princezna Amálie věří vědě, knihám a přesným výpočtům. Mladý kovář Jeník vlastním rukám, zkušenosti a zdravému rozumu. Ona má hlavu plnou nápadů, on umí věci skutečně vytvořit. Oba postupně zjistí, že nejdál dojdou teprve tehdy, když začnou věřit jeden druhému.
Sofie Anna Švehlíková hraje princeznu, která nečeká, až ji někdo zachrání. „Amálie je chytrá, vzdělaná a baví ji studovat a dozvídat se nové věci,“ uvedla herečka. Z kina by podle ní měli diváci odcházet především s nadějí: „Že všechno bude dobré a že když se budou snažit, tak to vyjde.“
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Adama Bardyho je Líné království první filmovou pohádkou. Místo prince si ale zahrál obyčejného kováře. „Jeník nepotřebuje čáry ani kouzla, aby dokázal změnit svět a pohnout něčím velkým. Stačí mu obyčejná lidskost a práce,“ přiznal herec. Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Jakub R. Špůr/Bioscop Foto: Ferdinand Petrš/Bioscop Pohádková premiéra Elizavety Maximové
Do pohádkového světa vstupuje také
Elizaveta Maximová v jedné z nejvýraznějších postav čarodějnice Drahomíry. „Vždycky jsem si přála hrát v pohádce a jsem šťastná, že do ní vstupuji právě v roli Drahomíry,“ řekla herečka. Její hrdinka touží po kouzelném prstenu a věčném mládí a za každé kouzlo platí stárnutím. Jedna z jejích nejvýraznějších proměn zabrala v maskérně čtyři hodiny. „Miluji proměny. Tohle je pro mě splněný sen,“ dodala Maximová. Jaroslav Plesl poprvé králem
Nejvíce natáčecích dní strávili filmaři na zámku Nové Město nad Metují, který se stal královským sídlem. Právě zde vznikla podstatná část příběhu. Pro
Jaroslava Plesla měl návrat na tento zámek zvláštní kouzlo. Když mu bylo šestnáct, pracoval zde jako průvodce. O mnoho let později se sem vrátil, ovšem nikoliv se svazkem klíčů v ruce a skupinou návštěvníků. Před filmovou kameru se tentokrát postavil jako pohádkový král. „Když jsem v Novém Městě, nemám jenom pocit, že to tam znám, ale že tam prostě patřím,“ zavzpomínal herec.
Jeho ženu, královnu Libušku, hraje
Veronika Khek Kubařová. „Krásné lokace, krásné kostýmy, krásné účesy. To prostředí je malebné. To miluji,“ prozradila herečka. Na příběhu ji baví i to, že zůstává klasickou pohádkou, přestože v sobě nenápadně nese témata, která známe ze současnosti. Doslova pohádkové lokace
Líné království vznikalo na zámku Zruč nad Sázavou, ve skanzenu Krňovice, na zámku Nové Město nad Metují, zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, na zámku Raduň, v Židově strouze, u rybníka Nuzov a v D1 Studios Modletice. Právě ve skanzenu Krňovice se do pohádkového světa zapojily také děti podporované Patronem dětí. Rebecca, která se věnuje herectví, a Nathan, jehož zálibou je řezbářství a výtvarná tvorba, dostali v pohádce malé role, a mohli si tak na vlastní kůži vyzkoušet, jak vzniká film.
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„České zámky, skanzeny a naše krajina přinášejí malebnost a zároveň pocit, že by se ten příběh možná opravdu mohl někde odehrát,“ vysvětlil Ivo Macharáček. Nová pohádka propojí dobrodružství, humor, romantiku, vědu, kouzla i tradiční řemeslo. „Pohádky nám dávají životní kotvu,“ shrnul producent, režisér a scenárista. „Dětem přinášejí radost a moudrost a dospělým možná připomínají jejich vlastní životní kompas.“ Poslední noty před cestou do kin
Natáčení sice skončilo, Líné království však musí urazit ještě poslední kus cesty, než se vydá do kin za diváky. Na řadu přichází střih, postprodukce a také nahrávání
hudby, kterou pro pohádku složil Jan P. Muchow. Písničky mají v příběhu výrazné místo a zpívají je i samotní herci. Do nahrávání filmové hudby se také zapojí děti podporované Nadačním fondem Magdaleny Kožené. Až dokončí poslední tón, bude Líné království připravené otevřít své brány divákům.
Česká pohádka Líné království bude mít v kinech premiéru 11. března 2027.
Zdroj: Bioscop