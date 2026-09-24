Jaroslav Amosov vyvrátil falešné zprávy o své smrti. Ukrajinský bojovník UFC se objevil na nových záběrech z tréninkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jaroslav Amosov vyvrátil falešné zprávy o své smrti. Ukrajinský bojovník UFC se objevil na nových záběrech z tréninku
Dávid Šajben jde do první obhajoby pásu s bilancí 6-0. Krátce před zápasem s Tobiaszem Le se kolem...
Radek Roušal po porážce v Brně nevolá po druhém zápase s Jonasem Mågårdem. Sportovní kvality Dána uznal,...
Leo Brichta v Liberci nestačil na Kacpera Formelu, který jeho nejlepší pasáže v postoji opakovaně zastavil...
Alexander Volkov otevřeně kritizuje, že UFC pustilo Joshe Hokita k titulovému zápasu ještě před ním. V...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →