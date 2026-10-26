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Jaromír Soukup schytal od soudu ponižující verdikt. Dopitovi musí zaplatit přes 200 tisíc a veřejně se mu omluvit

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Dennívýzva
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Jaromír Soukup nejenže neuspěl se svou žalobou proti Miroslavu Dopitovi, ale soud mu navíc uložil omluvu na vlastním webu, stažení tvrzení o zbrani a úhradu téměř 210 tisíc korun.
Jaromír Soukup schytal od soudu ponižující verdikt. Dopitovi musí zaplatit přes 200 tisíc a veřejně se mu omluvit

Jaromír Soukup schytal od soudu ponižující verdikt. Dopitovi musí zaplatit přes 200 tisíc a veřejně se mu omluvit

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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