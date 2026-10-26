Jaromír Soukup schytal od soudu ponižující verdikt. Dopitovi musí zaplatit přes 200 tisíc a veřejně se mu omluvit

Mediální magnát a bývalý šéf TV Barrandov Jaromír Soukup přišel k soudu jako žalobce a odešel jako poražený na obou frontách. VIP život zaznamenal, že obvodní soud mu zamítl žalobu proti Miroslavu Dopitovi. Současně vyhověl Dopitově protižalobě, uložil Soukupovi
čtveřici povinností, které přímo podkopávají jeho verzi zářijového incidentu z roku 2024 před domem Agáty Hanychové. Podle vyjádření advokáta Štěpána Ciprýna pro eXtra musí Soukup zveřejnit na svých internetových stránkách veřejnou omluvu Dopitovi, odstranit ze svého webu tvrzení o údajném použití boxeru či teleskopického obušku, zdržet se dalšího šíření těchto tvrzení a zaplatit náklady řízení ve výši 209 721 Kč. Rozsudek je zatím nepravomocný. Soukup se odvolal. Co přesně soud Soukupovi uložil
Částka 209 721 korun, která v titulcích vypadá jako odškodné za rvačku, ve skutečnosti žádným odškodným není. Jde o náhradu nákladů řízení, tedy o
peníze, které Dopita utratil za právní zastoupení a které mu soud přiznal po úspěchu jeho protižaloby. Uhrazeny mají být k rukám Dopitova advokáta. Mnohem tvrdší než samotná částka jsou ale zbylé tři povinnosti: Veřejná omluva na Soukupových internetových stránkách, viditelná minimálně 30 dnů. Odstranění tvrzení o tom, že Dopita při incidentu použil boxer, teleskopický obušek nebo jinou zbraň. Zákaz dalšího šíření těchto tvrzení.
Soukup tak má vlastníma rukama
stáhnout verzi příběhu, kterou měsíce opakoval v médiích. Právě to je na celém verdiktu nejbolestivější, ne peníze, ale nucená korekce vlastního narativu na vlastním webu. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč soud neuvěřil verzi o zbrani
Soukup od podzimu 2024 veřejně
tvrdil, že ho Dopita napadl boxerem nebo teleskopickým obuškem. Soud podle vyjádření advokáta Ciprýna vyšel ze tří klíčových bodů:
1. Videozáznamy z incidentu žádnou zbraň v Dopitových rukou nezachycují.
2. Sám Soukup v trestním oznámení podaném 27. září 2024, čtyři dny po incidentu, o žádné zbrani nepsal. Zmínka o boxeru a teleskopu se objevila až později, v mediálních vystoupeních.
3.
Šetření orgánů činných v trestním řízení použití zbraně nepotvrdilo. Městské státní zastupitelství v Praze mělo podle citace advokáta Ciprýna Soukupovu mediální prezentaci této části incidentu označit za „zveličení“.
Právě absence zmínky o zbrani v původním trestním oznámení byla pro soud podle dostupných informací klíčová.
Druhá prohra za půl roku
Říjnový verdikt není izolovanou epizodou. Už 5. května Obvodní soud pro Prahu 6 zamítl Soukupovu žalobu proti Agátě Hanychové a
výslovně ho označil za toho, kdo incident vyprovokoval a byl agresorem. Soukup tehdy reagoval ostře, avizoval odvolání a pokračoval v tvrzeních o teleskopu. O čtyři měsíce později přišla prohra s Dopitou. A tentokrát nejen zamítnutí žaloby, ale aktivní povinnosti z protižaloby. Obě civilní rozhodnutí míří stejným směrem, soud v obou případech pracoval se závěrem, že útočníkem byl Soukup a Dopita bránil rodinu. Zdroj fotografie: Nextfoto
Rozsudek je nepravomocný a Soukup se odvolal. Vedle civilní větve běží i přestupkové řízení, kde obě strany podaly odvolání a spis má řešit Magistrát hlavního města Prahy.
Pokračují i další spory kolem péče o dceru Rozárku. Právní bitva mezi Soukupem a okruhem kolem Hanychové a Dopity se táhne přes dva roky a říjnový rozsudek je zatím jen další kolo, byť pro Soukupa mimořádně nepříjemné. Na jeho webu zatím žádná omluva nevisí. Ale pokud odvolací soud potvrdí verdikt první instance, bude tam muset být.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová