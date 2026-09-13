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Jaroměřská škola řemesel má za 46 milionů nové dílny, letos slaví 140 let

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Areál truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Královéhradecký kraj do modernizace investoval 46,1 milionu korun včetně DPH a žáci oborů…
8 Jaroměřská krajská škola řemesel, Královéhradecký kraj

8 Jaroměřská krajská škola řemesel, Královéhradecký kraj

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