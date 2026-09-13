Jaroměřská škola řemesel má za 46 milionů nové dílny, letos slaví 140 let

Jaroměřská škola řemesel má za 46 milionů nové dílny, letos slaví 140 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
8 Jaroměřská krajská škola řemesel, Královéhradecký kraj
Projekt je teprve na začátku. Radnice nyní hledá starší vyřazené pontony, z nichž by koupaliště postavila,...
Plány na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně, ale i malých modulárních reaktorů,...
Michal z jižních Čech přijel večer domů a protože věděl, že z garáže už ten den nikam nepojede, nechal auto...
Letošní sucho zasáhlo téměř celý Plzeňský kraj, jenže obce u okraje CHKO Brdy si mohly dovolit luxus, který...
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