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Jarda Kotlár vypěnil a zaútočil na manželku svého soupeře. Ten chystá tvrdou mstu

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Pondělní tiskovka Clash MMA v pražském Duplexu působila jako vrchol rivality mezi Jaroslavem Kotlárem a Markem „Datlem" Valáškem. Ukázalo se, že to byla jen rozcvička. Večer se oba muži přesunuli do komentářů na Instagramu a tam spadly poslední zábrany.
Jarda Kotlár vypěnil a zaútočil na manželku svého soupeře. Ten chystá tvrdou mstu

Jarda Kotlár vypěnil a zaútočil na manželku svého soupeře. Ten chystá tvrdou mstu

Zdroj: Clash MMA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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