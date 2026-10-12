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Japonské festivaly IV – podzimní edice: od bahna až k měsíčnímu svitu

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Podzim je tu a s ním i poslední edice japonských festivalů. Pojďte se naposledy vnořit do světa macuri, který tentokrát láká oslavami sklizně i historickými průvody.
jidai matsuri

jidai matsuri

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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