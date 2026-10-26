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Japonská metoda úklidu šetří čas a přináší působivé výsledky. Domácnost díky ní doslova zazáří čistotou

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V Japonsku žijí lidé, kteří byli vždy proslulí svým úžasným smyslem pro pořádek a pracovitost. Zde je jedna jejich metoda, díky které se vám bude o 100 % lépe uklízet.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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