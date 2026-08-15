Japonci zvládají letní vedra i bez klimatizace. Jejich triky fungují i v českém bytě

Japonsko řeší horko jinak než většina Evropy. Místo jednoho silného přístroje sází na sadu drobných opatření, která dohromady stáhnou teplotu o jednotky stupňů a spotřebují přitom minimum energie. Ministerstvo životního prostředí v Tokiu už dvě dekády propaguje letní komfort při nastavení klimatizace na 28 °C a zbytek nechává na tradičních metodách, které fungují od dob šógunátu.
Učimizu: kropení vodou s kořeny v období Edo
Učimizu znamená doslova „stříkat vodu“. Princip je prostý: polijete rozpálenou dlažbu, schody nebo stěnu a necháte fyziku pracovat. Voda se odpaří a odebere povrchu teplo. Podle japonského ministerstva životního prostředí jde o každodenní zvyk doložený už v období Edo. V roce 2003 ho oživil projekt Mission Uchimizu jako moderní komunitní experiment proti městskému přehřívání.
Čísla? Při hromadné akci v Tokiu v roce 2004 naměřili pokles teploty vzduchu asi o 1 °C přímo v místě a 0,5–1 °C v širším okolí. Pocitově může efekt dosáhnout až 1,5 °C. Není to klimatizace, ale na rozpáleném balkóně nebo dvoře je to znatelná úleva.
Klíčové pravidlo: kropte ráno nebo večer, ne v poledním slunci, kdy se voda odpaří příliš rychle. A hlavně používejte sekundární vodu. Dešťovku, zbytkovou vodu z vany, z dětského bazénku, klidně vodu po vaření rýže. Japonské návody výslovně počítají s konví, kbelíkem nebo PET lahví, žádné speciální vybavení nepotřebujete. V Česku ale platí důležité omezení: při suchu mohou obce zakázat používání pitné vody z vodovodu k zalévání a podobným účelům. V létě 2024 Ministerstvo zemědělství evidovalo desítky takových zákazů. Učimizu tedy ano, ale s recyklovanou vodou a po kontrole místních pravidel.
Sudare a zelená clona: stínění, které patří ven
Sudare jsou tradiční bambusové roletky zavěšené na vnější stranu okna. A právě v tom slově „vnější“ je celý rozdíl. Japonské testy ukazují, že venkovní stínění je výrazně účinnější než vnitřní záclony nebo žaluzie, protože zachytí sluneční záření ještě předtím, než projde sklem a rozehřeje místnost.
Ještě silnější efekt má zelená clona, tedy popínavá rostlina na síti nebo opoře před oknem. Japonská adaptační platforma A-PLAT uvádí, že taková rostlinná stěna dokáže snížit teplotu v místnosti až o 1,7 °C. Není to jen stín: listy aktivně odpařují vodu a podle vládních materiálů blokují zhruba 80 % tepelné energie slunečního záření. V Japonsku se nejčastěji používá hořký meloun nebo povíjnice. Pro české podmínky doporučujeme hledat rychle rostoucí popínavky s velkou listovou plochou, jednoletky pro sezónní stínění, nebo víceleté druhy na pergolu či fasádu pro dlouhodobější řešení.
Fúrin: příjemný, ale nepřeceňujte ho
Větrný zvoneček fúrin je nejpoetičtější z japonských letních triků. A nejméně účinný fyzikálně. Studie z roku 2024 potvrdila, že zvuk skleněného zvonku skutečně vede k pocitu většího chladu, na rozdíl třeba od zvuku cikád, který naopak zesiluje dojem horka. Jde ale o čistě psychologický mechanismus. Teplotu v místnosti fúrin nesníží ani o desetinu stupně.
Navíc tu je paradox, na který studie upozorňuje: v silném vedru může příjemný pocit chladu vést k podcenění skutečného přehřátí organismu. Fúrin je krásný doplněk, ale spoléhat na něj jako na ochlazovací nástroj by bylo riskantní.
Co z toho dává v Česku největší smysl
Česko sice nemá japonskou kombinaci horka a extrémní vlhkosti, ale tropických dnů přibývá. ČHMÚ uvádí průměr kolem 11 tropických dnů za období 1991–2020 a přes 13 za roky 2011–2025, s teplotním rekordem 40,4 °C. Téma přehřátých bytů není exotické.
Nejsilnější přenositelná kombinace pro české podmínky:
- Bambusová roleta nebo rohož zvenku na okno – zastaví teplo ještě před sklem, stojí stovky korun.
- Popínavá zeleň na balkóně nebo u okna – měřitelný pokles teploty v místnosti, navíc odpařuje vodu a vypadá dobře.
- Večerní polití balkónu nebo dlažby sekundární vodou – krátkodobý, ale znatelný efekt na pocitovou teplotu.
Žádná z těchto metod nenahradí klimatizaci v přehřátém podkrovním bytě při 38 °C venku. Ale jako sada drobných zásahů, které stojí dohromady pár set korun a nespotřebují ani watt elektřiny, dávají překvapivě solidní smysl. Japonci to vědí už staletí a čísla jim dávají za pravdu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková