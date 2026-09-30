Japonci neztrácí čas úklidem, a přesto doma nemají zrnko prachu. Toto je jejich tajemství

Uklizený prostor znamená uklizenou mysl
Japonské domácnosti se vyznačují čistotou a budí uklidňující dojem. Člověk z našich končin si pak říká, jestli to není tím, že celé hodiny věnují náročnému úklidu. Pro nás je typické, že si na velký úklid vyčleníme den v týdnu, obvykle sobotu, a dalších šest dní sledujeme, jak se všude znovu usazuje prach a nečistoty.
Japonci na to ale mají účinný fígl. Úklidu totiž věnují pouhých několik minut, zato každý den. Malý rituál jim umožňuje udržovat domov bez poskvrnky a prachu. Nejenže tak předcházejí hromadění nečistot, ale zároveň vytvářejí pocit nepřetržitého pořádku a harmonie, což má na psychiku příznivý vliv. Snížíte celkovou námahu a vlastně i množství práce – pravidelnost zde hraje klíčovou roli.
Rychlé setření povrchů v obývacím pokoji, úklid kuchyně po vaření, zametená podlaha, to všechno jsou činnosti, do nichž se nám nechce. Oddalujeme je, ale přitom se u nich nemusíme vyčerpat. Měly by se stát přirozenými součástmi našeho dne. V Japonsku má tenhle přístup dokonce vlastní název: Kiyomeru. Znamená „udržovat věci čisté a připravené k dalšímu použití“.
Jen uklizený prostor vám umožní mít také uklizenou mysl. Podle japonské tradice platí, že kdo má okolní prostředí pod kontrolou, tomu se bude dařit i v jiných oblastech života. Podpoříte koneckonců zároveň soustředění a dojem, že každý den je zvládnutelný. Nepotřebujete kupovat další drahé čističe ani jiné pomůcky, opravdu stačí zavést několik jednoduchých rituálů a uvidíte, že se ve vlastní domácnosti začnete cítit lépe.
Důležité je tzv. vědomé uklízení
Když někdo zvládá práci, děti a nekonečné seznamy dalších úkolů, je logické, že úklid na něj pak působí jako další povinnost, kterou si chce odbýt co nejrychleji. Vědomý úklid vás ale přiměje zpomalit a proměnit ty každodenní úkoly v malé chvíle klidu. Místo abyste drhnuli a zametali na autopilota, uklízejte s úmyslem a vděčností za prostor, který poskytuje útočiště vaší rodině. Jednoduchá změna sníží stres, odstraní duševní nepořádek a vnese vám do života více harmonie.
Podle Kiyomeru tedy úklid není jen o tom, aby domov vypadal upraveně, ale zahrnuje odstranění negativní energie, osvěžení ducha a respekt k předmětům i prostorům. Ať už utíráte pult nebo skládáte prádlo, čiňte tak s vděčností a jasným cílem. Udělejte z úklidu akt péče o sebe a svou rodinu.
Myslete třeba na to, že otřením stolu nejen odstraňujete drobky, ale také připravujete čisté a přívětivé místo pro další rodinné jídlo. Zapojte do jednoduchých úkolů také děti, dejte jim práci odpovídající věku a pusťte si k tomu uklidňující hudbu pro ještě příjemnější atmosféru.
Zdroje článku: ireceptar.cz, thesimplicityhabit.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková