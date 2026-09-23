Janek Ledecký zveřejnil video z kruhů a dvacátníci se stydí. Po šedesátce nemá gram tuku, je jen samý sval a šlacha

V polovině září 2026 se na instagramovém účtu @janek_ledecky objevilo krátké video z ranního tréninku. Žádná póza, žádný filtr, jen Janek Ledecký v závěsu na kruzích, jak opakuje přítahy a zdvihy s klidem člověka, který přesně ví, co jeho tělo zvládne. Popisek u příspěvku zněl odzbrojeně: „Není nad to, ráno se trochu protáhnout.“ Komentáře pod videem se okamžitě naplnily kombinací obdivu a nevěřícného smíchu. Jenže kdo Ledeckého sleduje déle, ví, že tohle není jednorázový výstřel. Je to jen další záběr z celoživotního filmu.
Proč kruhy nejsou „jen nějaké kliky“
Gymnastické kruhy patří k nejnáročnějším náčiním, jaké v silovém tréninku existují. Na rozdíl od pevné hrazdy se kruhy pohybují ve všech směrech, a tělo tak musí neustále korigovat polohu. Už základní support, tedy pouhé držení se nahoře s nataženýma rukama, dokáže u netrénovaného člověka vyvolat nekontrolovatelný třes během několika sekund. Podle metodiky CrossFit začátečníci běžně nedokážou v supportu vydržet ani deset sekund bez viditelné nestability.
Co Ledecký na videu ukazuje, jde výrazně dál. Opakované přítahy a zdvihy v závěsu vyžadují aktivní stabilizaci ramen, koordinaci lopatek a kontrolu celého trupu. V gymnastice se na kruzích penalizuje každý záchvěv, každé zhoupnutí. Ledecký sice nesoutěží, ale plynulost jeho pohybů prozrazuje, že na nestabilním náčiní rozhodně není poprvé. A právě tady je jádro toho, proč video zasáhlo tolik lidí: nejde o to, jak vypadá bez trička, ale o to, co s tím tělem dokáže.
Dvě vlny za jedno léto
Ledecký letos rozvířil sociální sítě dvakrát. Poprvé v červenci, kdy iDNES.cz zachytil jeho surfovou fotku z 19. července 2026, štíhlá, vyrýsovaná postava na prkně, komentáře plné nevěřícných dotazů na věk. To byla vlna vizuální: lidé reagovali na to, jak člověk narozený 27. července 1962 vypadá.
Zářijové video z kruhů je ale jiná kategorie. Tady už nejde o estetiku, ale o funkční výkon. Surfová fotka ukázala postavu, kruhy ukázaly sílu a kontrolu. Dohromady skládají obraz, který je v českém kontextu mimořádný. Podle dat Českého statistického úřadu pravidelně sportoval v roce 2019 jen každý osmý český senior, ve věkové skupině 65-74 let pouhých 17 %. Ledecký není jen nad průměrem, je v úplně jiné lize.
Celoživotní režim, ne náhlá proměna
Za videem z kruhů stojí desetiletí pohybu. V rozhovoru pro Lidové noviny v roce 2022 Ledecký popsal svůj režim: v zimě lyže a snowboard, v létě windsurfing a vodní lyže, k tomu občas běh a činky. Přiznal, že posilovna ho nebaví, ale bere ji jako nutný doplněk; bez síly by na windsurfu nevydržel několik hodin v kuse a nenajel 70-80 kilometrů za den, jak to dělá v Řecku při dobrých podmínkách.
Sám tehdy řekl větu, která dnes funguje jako nejlepší komentář k zářijovému videu: fyzička mu prý funguje „stejně, jako když mu bylo pětadvacet.“ V rozhovoru pro Premium Sports, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot, zase zmínil geny po dědovi Janu Klapáčovi, legendárním hokejistovi. Genetická výbava bezpochyby pomáhá. Ale geny samy o sobě nevysvětlí kontrolovaný pohyb na nestabilním náčiní ve čtyřiašedesáti. To vysvětlí jen roky práce, i té neoblíbené, s činkami v tělocvičně.
Co si z toho vzít, pokud vám není šedesát (a ani dvacet)
Kopírovat Ledeckého trénink by bylo nesmyslné i pro většinu třicátníků. Principy za ním ale přenositelné jsou. Doporučení pro starší dospělé podle CDC mluví o minimálně 150 minutách pohybu týdně v kombinaci aerobní aktivity, posilování a balančních cvičení. Ledecký tohle naplňuje s obrovskou rezervou, ale základ je stejný: pestrost, síla, rovnováha.
Kdo by chtěl kruhy vyzkoušet, měl by začít na nízko zavěšených kruzích s nohama blízko země, přes modifikované kliky a základní přítahy, ne přes dynamické prvky. Před každým tréninkem je zásadní rozcvičení ramen a mobilita lopatek, protože právě ramenní kloub je na kruzích nejvíce exponovaný. A ve vyšším věku platí banální, ale důležitá rada: nový typ zátěže předem probrat s lékařem.
Janek Ledecký na svém Instagramu neprodává fitness program ani doplňky stravy. Prodává něco vzácnějšího: důkaz, že tělo, do kterého člověk celý život investuje pohyb, mu to v pětašedesáti vrátí i s úroky.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová