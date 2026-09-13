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Jana Petrů si s Gottem zazpívala jeden z největších hitů 60. let: Poté ji potkal ten nejkrutější osud

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Jana Petrů se dnes nejčastěji připomíná ve spojitosti s Karlem Gottem. Za touhle krátkou vzpomínkou je ale mnohem těžší osud.
Skica Jany Petrů

Skica Jany Petrů

Zdroj: Foto: Skica vytvořená pomocí AI Copilot, Jana Petrů
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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