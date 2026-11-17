Odchod Jany Peroutkové z ČT vyvolal spekulace o nespokojenosti s platem i vztazích s nadřízenými. Moderátorka nyní promluvila o tom, jak probíhala debata s vedením.
Odchod dlouholeté moderátorky Jany Peroutkové z České televize vyvolal mezi diváky značný rozruch. Oblíbená televizní tvář po téměř patnácti letech opouští Kavčí hory a kolem jejího rozhodnutí se začaly objevovat různé spekulace. Na In-Lifestyle jsme si všimli především informací o údajných neshodách ohledně finančního ohodnocení. Sama Peroutková nyní popsala, jak probíhala její debata s nadřízenými. A některé informace uvedla na pravou míru.
O odchodu přemýšlela několik měsíců. Hádka kvůli platu se nekonala
Jak jsme již informovali, Jana Peroutková oznámila svůj odchod z České televize prostřednictvím sociálních sítí. Přiznala, že rozhodnutí v ní zrálo delší dobu a nešlo o žádný náhlý rozmar. Zároveň připomněla, že v televizi strávila většinu svého dospělého života a právě tam profesně i lidsky vyrostla. Dodala také, že České televizi nadále důvěřuje a hodlá ji podporovat, jen už ne zevnitř, ale zvenčí.
Krátce po oznámení se začalo spekulovat o tom, že za jejím rozhodnutím mohou stát peníze. Podle informací zdroje z České televize, které zveřejnil Blesk, mělo jít o neúspěšnou debatu o zvýšení platu. Moderátorce údajně přibývaly pracovní povinnosti i odpovědnost, finanční ohodnocení tomu ale neodpovídalo. Sama Peroutková nyní vysvětlila, že žádná dramatická roztržka s vedením neproběhla. „K žádné hádce ohledně platu nedošlo. O penězích sice také byla řeč, ale pouze ve věcné rovině. Naopak mám pocit, že jsem si s nadřízeným snad nikdy tak otevřeně nepopovídala,“ uvedla moderátorka. Její slova tak přinesla trochu jiný pohled na jednání, o kterém se v posledních dnech tolik mluvilo.
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Z Událostí i Nedělní debaty odejde na konci roku
Jana Peroutková patřila v posledních letech k výrazným tvářím televizního zpravodajství. Diváci ji znají především z hlavní zpravodajské relace Události, ale moderovala také Interview ČT24 nebo Události, komentáře. Od září letošního roku navíc společně s Lukášem Dolanským uvádí Nedělní debatu, která nahradila pořad Otázky Václava Moravce. Její profesní záběr byl tedy poměrně široký a není divu, že zpráva o jejím odchodu mnohé překvapila.
Na obrazovkách České televize se ovšem ještě nějakou dobu objevovat bude. Podle oficiálního vyjádření televize zůstane ve funkci až do 30. prosince 2026 a diváci ji do konce roku uvidí v Událostech i Nedělní debatě. V nedělním diskusním pořadu ji od ledna vystřídá Tereza Kručinská, zatímco o dalším obsazení hlavní zpravodajské relace televize teprve rozhodne. Peroutková tak po téměř patnácti letech uzavře jednu významnou profesní kapitolu. Co bude její další pracovní zastávkou, zatím veřejně neprozradila.
Diváci si na známé tváře zvykají. Každá změna přináší nové začátky
Odchody známých moderátorů z České televize se v posledních měsících množí, šlo například také o Václava Moravce a Barboru Kroužkovou. Pro samotnou televizi jde o personální změny, pro diváky ale mohou znamenat i něco osobnějšího. Lidé si totiž na moderátory zvykají podobně jako na oblíbené pořady. Některé tváře vídají pravidelně řadu let, znají jejich způsob vyjadřování, hlas i styl, jakým přistupují k jednotlivým tématům. Když pak z obrazovky zmizí, chvíli trvá, než si najdou cestu k někomu novému.
Nový moderátor přitom nemusí být horší ani méně zkušený. Jen přináší jiný projev, tempo a způsob komunikace. Část diváků si na něj zvykne rychle, jiným bude původní tvář chybět ještě dlouho. Proto bývají podobné změny citlivé hlavně u hlavních zpravodajských relací a diskusních pořadů, které mají své pravidelné publikum.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Odchod Jany Peroutkové z ČT má dohru: Moderátorka se vyjádřila ke spekulacím o hádce s vedením a jejím platu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.