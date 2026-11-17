GLOSA / Statisíce lidí na Letné? Dle Jana Zahradila nafouknutá bublina. Jenže při pohledu na volební výsledky Motoristů by mu měl úsměv ztuhnout.
Jan Zahradil zjevně objevil nový koníček. Místo politických analýz teď rozdává na sociálních sítích smajlíky a vysvětluje občanům, že jejich názor vlastně není nijak důležitý. Nedělní Letnou označil na síti X za „naprosto dokonalou střelbu do obou vlastních nohou a ještě do hlavy“. A nezapomenul zdůraznit, že šlo v celostátním měřítku o menšinu, která se tváří jako většina. Otázka ale je, jestli se s těmi svými počty trochu nepřepočítal.
Kdo je tady vlastně menšina
Na Letnou podle odhadu organizátorů dorazilo kolem 400 tisíc lidí. Motoristé sobě získali v posledních sněmovních volbách 380 601 hlasů. Zkusme si z toho udělat jednoduchý příklad: 400 000 minus 380 601. Výsledek? 19 399. Protože první číslo je pouze odhad, můžeme mluvit přibližně o dvaceti tisících lidí navíc.
Jistě, ani čtyři sta tisíc lidí nepředstavuje většinu obyvatel České republiky. To ale nic nemění na tom, že se na jednom místě sešel dav větší než počet lidí, kteří v celé zemi podpořili Motoristy. Pro někoho, kdo tak rád rozdává hodnocení a soudy, by to mohla být docela zajímavá početní úloha. Možná by neuškodilo oprášit kalkulačku a trochu si procvičit práci s velkými čísly.
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Večerní škola pro vybrané politiky
Když už jsme u vzdělávání, Zahradil by mohl vyrazit do večerní školy a rovnou ruku v ruce s několika vládními kolegy, někteří by z toho jistě profitovali. Andrej Babiš by si zopakoval více předmětů, určitě češtinu a zeměpis s důrazem na sluneční soustavu, Alena Schillerová by se zaměřila hlavně na angličtinu a Filip Turek třeba základy klimatologie.
Profesionální práce s předem identifikovanou cílovkou, jedno oko tam nezůstalo suché.
Pouze je tahle cílovka v celonárodním měřítku výraznou menšinou, byť se tváří jako většina.
Takže cajk.
— Jan Zahradil (@ZahradilJan) November 15, 2026
Vznikla by z toho docela zajímavá třídní sestava, dost možná s takovou pěknou atmosféru filmu Marečku, podejte mi pero! Jenom tak úplně nevím, kdo z nich by nakonec dostal poznámku do žákovské knížky. Honzo, tři smajlíky jsou hezké. Ale 400 tisíc lidí se do nich opravdu nevejde.
Autorská glosa redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Jan Zahradil se směje Letné. Před výrokem o menšině si však měl vzpomenout na počet voličů Motoristů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.