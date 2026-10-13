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Jan Urban: Havel prohrál v domácí politice všechno, o co stál. Dělat z něj ikonu je nepoctivé

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Zhruba dva týdny stádního oslavování a připomínání nedožitých devadesátin Václava Havla za sebou nechaly snad jen pachuť tradičního českého kýče a nepoctivosti. Ze všeho nejvíc to připomínalo komunistické spartakiády, tak populární a usměvavé oslavy masovosti, zjihlost nad tisíci z nás, schopných v jeden okamžik zvednout tu jednu a za chvilku zase jinou končetinu v
profimedia-0373531884

profimedia-0373531884

Zdroj: Václav Havel v roce 1992. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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