Jan Šťastný otevřeně o nejtěžším období svého života: „Dostalo mě to do kolen“, popisuje rozvod

Jan Šťastný po letech popsal období, kdy se mu po rozpadu manželství zhroutil svět. Přesto dál hrál a dnes má novou rodinu.
Pro řadu diváků zůstává Jan Šťastný především doktorem Daliborem Fryntou z Ordinace v růžové zahradě. Jeho profesní život je ale mnohem širší. Od roku 1992 patří k souboru Divadla na Vinohradech, kde za více než tři dekády prošel desítkami rolí. Jenže zatímco v jistém období před publikem a kamerou dál odváděl práci, doma se mu bortilo rodinné zázemí. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, jak vzpomíná na rozpad prvního manželství a jak se mu daří dnes.
Dlouhé roky budoval rodinu, pak přišel zlom
První manželství Janu Šťastnému vydrželo téměř dvacet let. S tehdejší partnerkou vychovával jejího syna, kterého přijal jako vlastního, a společně měli ještě dalšího chlapce. Navenek to vypadalo jako pevná rodina, jistota, která drží pohromadě dlouhé roky. Jenže vztah nakonec tlak neunesl. Šťastný se sice situaci snažil zachránit, ale nestačilo to.
O tom, jak silně ho rozchod zasáhl, dnes mluví otevřeně. V pořadu Face to Face řekl, že ho konec vztahu srazil na kolena. „Ačkoli vypadáme (my chlapi), že všechno vydržíme, dostalo mě to do kolen, to se přiznám,“ uvedl. Zároveň takovou chvíli v životě popsal jako kritickou a zlomovou.
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Nejtěžší na tom byl kontrast mezi prací a soukromím
U známých tváří se někdy snadno přehlédne, že osobní krize nemusí být zvenčí skoro poznat, jak připomněl jeho rozhovor pro iDNES.cz. Šťastný dál pracoval. Neodešel z divadla, nerušil závazky, chodil na zkoušky, hrál představení a natáčel. Pracovní kolotoč pokračoval, zatímco v soukromí procházel obdobím, které sám zpětně označuje za velmi těžké.
Mluvil také o tom, že bolest a sebelítost někdy utápěl v alkoholu. Z jeho vlastních vyjádření přitom vyplývá spíš popis občasného úniku než dlouhodobého problému se závislostí. Šlo o období, kdy se snažil nějak zvládnout rozpad jistoty, o kterou se opíral velkou část života.
Po těžkém období přišel nový začátek
Jan Šťastný si později našel mladší partnerku a založil novou rodinu. S manželkou Barborou, která je rovněž herečka, mají syna Ondřeje. Narození nejmladšího dítěte pro něj znamenalo další důvod přemýšlet o tom, kolik času věnuje práci. Už dříve přiznával, že by nechtěl, aby mu synovo dětství uteklo stejně rychle jako některé okamžiky se staršími dětmi.
V současnosti přitom nejsou manželé jen životními, ale i hereckými partnery. Společně se objevili na jevišti Divadla na Vinohradech a později také v Divadle U Hasičů. Barbora se navíc v roce 2024 objevila v hlavní roli filmu Radost na dosah, na jehož premiéru dorazili společně i se synem.
Šťastný má vedle herectví také jeden výrazný koníček, který s jeho rodinným životem příliš neladí. Miluje motorky. K silným strojům se vrátil už na začátku tisíciletí a dodnes na nich rád jezdí. Jeho manželka z toho ale příliš nadšená není. Jela s ním prý jen jednou a úplně jí to stačilo. On sám pak pobavil historkou, jak se jednou snažil na motorce zapůsobit na dámy u cukrárny, jenže zapomněl vysunout stojánek a třísetkilový stroj se převážil na zem.
Když dnes mluví o své současné manželce, je znát, že je skutečně šťastný. Ostatně i on sám to takto říká. „Naučila mě toho spoustu, především to opravdu podstatné. Třeba se kolem sebe i na sebe koukat jinak. A hlavně víc se ze života těšit,“ řekl pro iDNES.cz. Snaží se žít víc přítomností než tím, co už bylo nebo co teprve přijde.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jan Šťastný otevřeně o nejtěžším období svého života: „Dostalo mě to do kolen“, popisuje rozvod byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.