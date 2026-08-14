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Jan Mydlář měl léčit lidi, místo toho jim stínal hlavy. Kvůli lásce se stal katem a vydělal si na několik domů

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Původně studoval medicínu, kvůli odsouzené ženě se ale Jan Mydlář stal katem. Zvolená profese mu nakonec přinesla obrovské jmění a respekt pražských měšťanů.
Kat Mydlář

Kat Mydlář

Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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