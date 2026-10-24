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Jan Kanyza slaví 79 let, loni přitom bojoval o život v kómatu. K dabingu Clooneyho ani před kameru se už nevrátí

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Herec a výtvarník Jan Kanyza slaví devětasedmdesáté narozeniny. Loni na podzim sice překonal těžké kóma, letos už ale maluje a chystá novou velkou výstavu.
Jan Kanyza

Jan Kanyza

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:45

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